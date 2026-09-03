המשגיח הגאון רבי ראובן ליכטר יוצא נגד הסערה שהתעוררה בעקבות דברים שנאמרו סביב בחורים המוטרדים משאלת הפרנסה לאחר החתונה: ״יומם ולילה הוא חושב אולי אפשר ככה, אולי אפשר ככה, זה מותר. אבל בחור? חס ושלום, רק אלו שבשולי המחנה״ (חרדים)

קובי ישראל