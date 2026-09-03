מבזקים נוספים
פועל בן 44 נפצע בינוני בנפילה מגובה באתר בנייה בטייבה
פועל בן 44 נפצע הצהריים בנפילה מגובה של כ-5 מטרים באתר בנייה בטייבה. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 16:10 מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
דיווח: 2 הרוגים ופצועים בתקיפה ישראלית במערב עזה
גורמים ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ומספר פצועים בתקיפת כטב"ם ישראלי ברחוב א-ת'ורה בשכונת רמאל במערב העיר עזה. התקיפה בוצעה לפני זמן קצר.קובי אטינגר
בעיצומה של השבת: ההפגנה ההמונית נגד פתיחת עסק בבני ברק יוצאת לדרך
רבני בני ברק קוראים לציבור להשתתף בהפגנה בעיצומה של השבת הקרובה נגד פתיחת עסק בעיר • הרבנים מזהירים מפני ״פרצה חמורה בחומות העיר שלא הייתה כמוה בעשרות השנים האחרונות״ • בסיום ההפגנה נערכים חסידי גור לנסיעה מאורגנת לירושלים לקראת מעמד אמירת הסליחות הראשון • כל הפרטים (חרדים)קובי ישראל
"לראשי ישיבות - מותר לעבוד; לאחרים זה רק 'בשולי המחנה'" | המשגיח הרב לויכטר בדברים חריפים
המשגיח הגאון רבי ראובן ליכטר יוצא נגד הסערה שהתעוררה בעקבות דברים שנאמרו סביב בחורים המוטרדים משאלת הפרנסה לאחר החתונה: ״יומם ולילה הוא חושב אולי אפשר ככה, אולי אפשר ככה, זה מותר. אבל בחור? חס ושלום, רק אלו שבשולי המחנה״ (חרדים)קובי ישראל
נצחון לזיני: בג"ץ הכריע שיקבל את שמות יוצאי השב"כ שעתרו נגדו
לאחר שבמהלך הדיון התבקש דוד זיני לשקול לוותר על קבלת שמות העותרים נגד מינויו, בג"ץ קבע כי הוא זכאי לקבל את הרשימה (משפט)משה כהן
הוא לא היה מוכן לזה: הגבאים התכנסו לכנס השנתי - והכינו הפתעה לרב
כנס הגבאים המסורתי של נס ציונה לקראת ראש השנה, המתקיים מדי שנה בהשתתפות גבאי בתי הכנסת מכל רחבי העיר, עמד השנה בסימן 30 שנות כהונתו של רב העיר, הגאון הרב אברהם צוריאל | במהלך הכנס נערכה לרב הפתעה מיוחדת ומרגשת, לציון שלושה עשורים לכהונתו (חרדים)כיכר השבת
טראמפ נשאל מה הוא חושב על הארי ומייגן - זו התשובה הקיצונית שלו
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס בראיון לכלי תקשורת לחזרתם של בני הזוג המלכותיים הארי ומייגן לבריטניה | הנשיא נראה כועס במיוחד על הנסיל ורעייתו וחשף מה הוא חושב על המלך צ'ארלס (חדשות)כיכר השבת
רוכב אופנוע בן 32 נפצע קשה בתאונה בדרך נמיר בתל אביב
גבר בן 32 נפצע קשה הצהריים בתאונת אופנוע בדרך נמיר בתל אביב. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 15:02 מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים איכילוב במצב קשה, עם חבלות באגן ובגפיים.קובי רוזן