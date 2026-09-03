מבזקים נוספים
נתניהו: משוכנע ביכולת ישראל להפיל את המשטר האיראני
ראש הממשלה נתניהו אמר בפורום מטכ"ל כי הוא משוכנע ביכולת ישראל להפיל את המשטר האיראני. לדבריו, "זו המשימה המרכזית והיא קרובה".כיכר השבת
ברכבות אוויריות לוושינגטון: גדולי האדמו"רים המריאו; האדמו"ר מסקווירא שיגר מכתב דרך בנו
גדולי האדמו"רים של ארה"ב המריאו בשעה האחרונה לפגישה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: האחים האדמו"רים מסאטמר, האדמו"ר מויז'ניץ מונסי והאדמו"ר מבאבוב | האדמו"ר מסקווירא, שנבצר ממנו להגיע, שיגר מכתב ברכה לנשיא באמצעות בנו הבכור הרה"צ רבי אהרן מנדל טברסקי | צפו בתיעוד מרגעי הגעתם של האדמו"רים לקראת ההמראה במטוסים פרטיים אל עבר וושינגטון (חסדים)חיים רוזנבוים
אחיינו של ראש הלשכה המדינית של חמאס נפטר מפצעיו
עבדאללה מחמוד אלחיה, אחיינו של ח'ליל אלחיה ראש הלשכה המדינית של חמאס, נפטר היום מפצעיו. הוא נפצע לפני שלושה ימים בפעולה שבה חטפו כוחות ישראליים את מפקד מנגנון ביטחון הפנים של חמאס במערב העיר עזה.קובי אטינגר
גבר בן 26 נכווה בינוני בביתו בכעביה-טבאש-חג'אג'רה
גבר בן 26 נכווה הצהריים בביתו בכעביה-טבאש-חג'אג'רה. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 16:52 מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים רמב"ם במצב בינוני, עם כוויות בפניו.קובי רוזן
דרמת ניסיון ההדחה של גפני ומקלב והמפלגה החרדית החדשה שזוכה במנדט וחצי | פאנל 'ליל שישי'
פאנל 'ליל שישי' ב'כיכר השבת' בהגשת ישי כהן ובשתתפות חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, איציק סודרי ויוסי סרגובסקי, בסיכום סוער לאירועי השבוע: הדרמה והחשש מפילוג ב'דגל התורה' על רקע הלחצים להדחת גפני ומקלב, נתוני הסקר המפתיעים של מוטי לייטנר והאסטרטגיה של 'הציבור החרדי', והזיגזג הפוליטי החד של עופר וינטר בסוגיית חוק הגיוס בצל המאבק על אחוז החסימה (TV)אולפן ליל שישי
חשיפה: לא תאמינו - קרן עולם התורה הפסיקה את המימון לסלבודקה | מעייריב
הסוד של קרן עולם התורה והמדיניות הקשוחה | המסר של הגר"ד לנדו לנתניהו | טראמפ פוגש את רבני ארה"ב - בסאטמר מתכוונים לבקש תמיכה עבור עולם התורה בישראל | למרות התנגדות הבכירים - מחירי הדלק צפויים לרדת (מעייריב)איצלה כץ
חומרים רעילים במינונים חריגים הוטלו לים מול אשקלון – והציבור לא עודכן
רשות המים ביצעה ניסוי חריג והטילה מהאוויר חומרי הדברה רעילים במינונים הגבוהים פי 27 מהתקן כקילומטר בלבד מחופי אשקלון, במטרה לחסל את האצות המשביתות את מתקני ההתפלה. הצעד בוצע ללא דיווח מראש לציבור. בעקבות המהלך, משרד הבריאות המליץ להטיל איסור דיג מיידי באזור מחשש לנזקים בריאותיים ורעלנים. ברשות המים ובמשרד האנרגיה טוענים כי החומרים מאושרים וכי חופי הרחצה בטוחים לחלוטין (חדשות)דניאל הרץ
ראש המפלגה שמחפש אישה חרדית | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע
כשסגן ראש העיר הצביע נגד הבוס | ראש השב"כ במרכז חב"ד | היועץ האסטרטגי בסליחות | האיש החזק בויז'ניץ-מרכז חיתן את בנו | איש התקשורת מפרגן לרב הסלבס | אמן החושים השתיל שיער | צוריאל קריספל בתרגיל | דוד פדידה סופד לאחיו | חתן בר המצווה נתנאל ביכלר מפגין כישורי שירה | מקלב ודרעי בסוד שיח | כוכב הרשת שפיזר שטרות כסף | קמפה וגראוכר בדואט | שולי רנד והראפר בצילומים | חיים ישראל ומשה לוק בחתונה | בנצי שטיין מתחדש | הינוקא ניגן, יניב בן משיח שר | איזנקוט בסליחות | כך קיבלו הילדים החרדים את הנשיא הרצוג | בר מצווה לבנו של ישראל אוזן | הגרי"ד גרוסמן הופתע בחופה | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)זופניק