פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': ראש השנה נראה כיום שבו כל אדם עומד לבדו למשפט | פרשת ניצבים מציעה תמונה אחרת: הברכה מתחילה דווקא ב״כולכם״. לפני החשבון האישי נדרשת אחדות | כשישראל נעשים יישות אחת הם אינם רק נידונים יחד - הם נעשים הכלי לברכת השנה כולה (יהדות)

יוסי אליטוב