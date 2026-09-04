בני ברק: מבוגר בן 62 נפגע קשה מחבילות סכך שנפלו עליו מגובה

מבזקים נוספים
גבר נפצע בינוני מנפילת חבילות סכך במחסן בבני ברק
גבר בן 62 נפצע באורח בינוני היום ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, כאשר חבילות סכך נפלו עליו מגובה במחסן עצים. הגבר הגיע למקום לרכוש סכך לקראת חג הסוכות. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה, והוא פונה לבית החולים שיבא-תל השומר.קובי רוזן
רוכב אופנוע בן 21 נפצע בינוני לאחר שהחליק על כביש 4 ליד גן יבנה
צעיר בן 21 נפצע הבוקר (09:28) לאחר שהחליק עם אופנוע על כביש 4 סמוך לגן יבנה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים אסותא באשדוד במצב בינוני עם חבלת ראש וגפיים תחתונות.קובי רוזן
6.4 מיליון שקל לשוטרת: בית המשפט ריסק את טיעוני הרשות
בית המשפט המחוזי בירושלים פסק פיצוי ענק לטובת שוטרת שנפגעה בניסיון דקירה, תוך קביעה כי הרשות הפלסטינית אחראית בנזיקין בשל תשלום כספים למחבלים, וכי חוק הפיצויים חל גם על כוחות הביטחון (משפט)יוני גבאי ודניאל הרץ
"מחבל שיוצא לרצוח צריך לדעת - נסתער עליו ונחסל אותו"
לוחמי מג"ב חיסלו מחבל שניסה לדקור אזרחים ולוחם בשער שכם • המחבל ארב למקום והסתער עם סכין | מפקד משמר הגבול משבח: "פעלו באומץ לב ובנחישות" (צבא וביטחון)דוד הכהן
צה"ל השלים מבצע בשכם: 10 מעצרים והשמדת 30 מחרטות לייצור נשק
כוחות צה"ל מחטיבת שומרון בהכוונת השב"כ השלימו מבצע שארך 48 שעות בשכם ובכפרים הסמוכים. במהלך המבצע נעצרו יותר מ-10 מבוקשים, תוחקרו עשרות חשודים ונסרקו מאות איתורים. הכוחות השמידו יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה, והחרימו נשקים, אקדחים ותחמושת.ב. ניסני
מגיש ערוץ 14 במתקפה חריפה נגד נתניהו: "מבזה את השבת"
מגיש ערוץ 14 מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בעקבות ריאיון צפוי להיות משודר בשבת • 'מי שמדבר על סיעתא דשמיא לא יכול לבזות את השבת' (תקשורת)יאיר טוקר
בזמן שהרבי אצל טראמפ - ראש הישיבה מסר שיעור כללי בישיבתו הרמה
רוממות של תורה: בעוד כולם עסוקים בביקור ההיסטורי של האדמו"רים והרבנים בבית הבית הלבן, ראש הישיבה הגאון רבי איתמר גרבוז, הגיע למסור שיעור כללי בהיכל ישיבת באבוב המעטירה • המחזה המפעים בהיכל, והעובדה שבחורי הישיבה סירבו להקליט • שוקי לרר מגיש תיעוד (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
התופעה שמפתיעה: אלפי ישראלים עוצרים בניו יורק לתפילה באוהל הרבי
צעירי אגודת חב"ד מעודדים תיירים ישראלים לשלב ביקור באוהל ובמרכז 770 • הסיורים בעברית חושפים את חדרו של הרבי ואת בית המדרש | "רגע של קדושה בתוך התפוח הגדול" (חסידים ואנ"ש)חזקי שטרן