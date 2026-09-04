מבזקים נוספים
צה"ל ושב"כ חיסלו מפקד פלוגת נוח'בה שפשט למוצב סופה ב-7 באוקטובר
צה"ל ושב"כ חיסלו שלשום בחאן יונס את מחמד מחמוד מרשד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס. המחבל פיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים בשבי חמאס במרחב רפיח. לאחרונה הוביל הכשרות למחבלי חמאס, פעל לשיקום יכולות הארגון וקידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחים תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.ב. ניסני
הג'האד האסלאמי: מיליציות בחיפוי ישראלי ניסו לחטוף פעיל בח'אן יונס
הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי דיווחה כי מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל ניסו לחטוף לפנות בוקר אחד מפעיליה בח'אן יונס. לפי הארגון, הפעיל נהרג לאחר חילופי אש. הג'האד טען כי הכוח התקדם בשעה 3:30 לפנות בוקר בסיוע כטב"מים ישראליים.קובי אטינגר
תאונה קשה בין 2 רכבים סמוך להר גילה - 3 פצועים
תאונת דרכים בין שני רכבים אירעה הבוקר (10:05) על כביש 3755 סמוך להר גילה. צוותי מד"א מפנים לבית החולים הדסה עין כרם גבר כבן 50 במצב קשה עם חבלת ראש וחזה, גבר כבן 25 במצב בינוני עם חבלות בגפיים התחתונות, ונפגע נוסף במצב קל.קובי רוזן
שמחת שבע ברכות לבתו של ח״כ ארז מלול: רבנים ואישי ציבור השתתפו
השבוע נערכה שמחת שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול | בשמחה השתתפו רבנים, שרים, חברי כנסת ואישי ציבור | שלומי כהן מגיש גלריה (ברנז'ה)חיים רוזנבוים
משבר המים הסתיים: המאגרים התמלאו והאספקה חזרה לשגרה
מתקני ההתפלה חזרו לפעילות מלאה והמאגרים מולאו במהלך סוף השבוע • הטיפול הנקודתי בים בוצע באישור ועדה בין-משרדית | כך התגבר משק המים על המשבר (בארץ)כיכר השבת
הודה בפריצה כפולה: השופט ריחם ודחה את דרישת המדינה
בית משפט השלום בעכו גזר תשעה חודשי עבודות שירות בלבד על נאשם שהודה בשני לילות רצופים בפריצה לבית הכנסת אבני החושן וגניבת קופות צדקה, זאת למרות דרישת הפרקליטות החד־משמעית למאסר ממושך ועל אף ארבע הרשעותיו הקודמות (חוק ומשפט)חזקי שטרן ודניאל הרץ
10 חשודים נעצרו בפשיטה על כנופיות בנצרת
בעקבות אירועי ירי ואלימות בין כנופיות עבריינים בנצרת, כוחות משטרת מחוז צפון ומג"ב פשטו על מספר מתחמים בעיר. במהלך הפשיטה נעצרו 10 חשודים ונתפסו אקדח, רימון ופריטי אמל"ח נוספים.קובי רוזן
גבר נפצע בינוני מנפילת חבילות סכך במחסן בבני ברק
גבר בן 62 נפצע באורח בינוני היום ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, כאשר חבילות סכך נפלו עליו מגובה במחסן עצים. הגבר הגיע למקום לרכוש סכך לקראת חג הסוכות. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה, והוא פונה לבית החולים שיבא-תל השומר.קובי רוזן