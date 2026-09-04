צה"ל ושב"כ חיסלו שלשום בחאן יונס את מחמד מחמוד מרשד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס. המחבל פיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים בשבי חמאס במרחב רפיח. לאחרונה הוביל הכשרות למחבלי חמאס, פעל לשיקום יכולות הארגון וקידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחים תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

ב. ניסני