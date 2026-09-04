מבזקים נוספים
רב העיר הודיע: המשטרה התערבה - וההפגנה נגד חילולי השבת בוטלה
רב העיר בני ברק הגרחי"א לנדא הודיע על ביטול המחאה • המשטרה התחייבה לסגור את העסק בשבת | התושבים נקראו להישאר ערניים (חרדים)קובי ישראל
דרמטי: רכבת התנגשה במשאית שפרצה למסילה - 300 נוסעים ניצלו
רכבת עם 300 נוסעים התנגשה במשאית שפרצה את המחסום בגדנסק • נהג המשאית ושלושה נוסעים נפצעו קל | חברת הרכבות פרסמה את התיעוד כאזהרה (בעולם)כיכר השבת
רוכב אופנוע בן 20 נפגע מרכב בכביש 2 ופונה במצב בינוני
צעיר בן 20 נפגע היום (14:39) מרכב בעת שרכב על אופנוע בכביש 2 בין מחלף שמריהו למחלף געש לכיוון צפון. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
השופט סולברג דחה את בקשת ש"ס: הנחיית היועמ"שית - אינה בסמכותי
לאחר שהיועמ"שית הורתה לדחות את הכנס לזכר מרן הרב עובדיה יוסף בשל הבחירות, ש"ס פנתה לשופט נעם סולברג, שהבהיר מה בסמכותו לעשות (משפט)משה כהן
מחבל חוסל בשער שכם לאחר ניסיון פיגוע דקירה
לוחמי משמר הגבול חיסלו הלילה סמוך לשעה 3:45 מחבל שניסה לבצע פיגוע דקירה באזור שער שכם בעיר העתיקה בירושלים. המחבל, אברהים אלהינדי בן 33 מבית חנינא במזרח ירושלים, זוהה על ידי הלוחמים שהגיבו ונטרלו אותו. כשעה לפני ניסיון הפיגוע פרסם המחבל בפייסבוק: "נשרף לי הלב. די".קובי אטינגר
מפלגת האחדות: כחול לבן לא ניסו לדון בנושאים מהותיים
גורמים במפלגת האחדות טענו כי התדרוכים של כחול לבן ברגע צאתו של ארדן מהפגישה עם גנץ מלמדים מי באמת רצה אחדות ומי רק היה מעוניין בבולטות תקשורתית. לדבריהם, כחול לבן מעולם לא ניסו לדון בנושאים מהותיים ולא הסכימו ללכת כל הדרך לאחדות כדי לאחד את הגוש.כיכר השבת
פיצוץ דרמטי: גנץ וארדן קוברים את האיחוד - הריצה המשותפת ירדה מהפרק
המגעים בין בני גנץ לגלעד ארדן לאיחוד קרסו לאחר פגישה נוספת • במפלגת האחדות תקפו: כחול לבן לא הסכימה לדון בנושאים המהותיים | הפיצוץ בגוש המרכז (פוליטי מדיני)קובי ישראל
מבצע משטרתי נרחב בקרית אתא: מעצרים ותפיסת נשק
כוחות משטרת מחוז חוף פעלו הלילה במבצע אכיפה נרחב בקרית אתא ובגזרת הכפרים. במהלך המבצע נתפסו חלקי נשק ארוך, מחסניות ועשרות כדורי תחמושת. מספר חשודים נעצרו בגין עבירות רכוש והתנגדות לשוטרים, ונתפסו שוהים בלתי חוקיים יחד עם מעסיקם. הכוחות פירקו עשרות מצלמות אבטחה שהותקנו בניגוד לחוק. במסגרת אכיפה כלכלית משולבת עם חברת החשמל ורשות המיסים, בוצעו ניתוקי חשמל לעסקים ובתים בגין חיבורים פיראטיים, ונפתחו תיקי חקירה נגד בתי עסק בגין הפקעת מחירים והעלמות מס.קובי רוזן