גורמים במפלגת האחדות טענו כי התדרוכים של כחול לבן ברגע צאתו של ארדן מהפגישה עם גנץ מלמדים מי באמת רצה אחדות ומי רק היה מעוניין בבולטות תקשורתית. לדבריהם, כחול לבן מעולם לא ניסו לדון בנושאים מהותיים ולא הסכימו ללכת כל הדרך לאחדות כדי לאחד את הגוש.

כיכר השבת