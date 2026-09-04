יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קבע היום (שישי) כי אין בסמכותו לבחון את הנחיית היועצת המשפטית לממשלה, שלפיה הכנס במימון המשרד לשירותי דת להנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל יידחה עד לאחר הבחירות.

ההחלטה ניתנה בעקבות עתירה שהגישה מפלגת ש"ס, שביקשה מסולברג לבטל את הנחיית היועצת המשפטית לממשלה ולקבוע כי דיני תעמולת הבחירות אינם מונעים את קיום הכנס במועד שתוכנן. על פי החוק, הכנס לזכר הרב עובדיה יוסף אמור להתקיים ביום פטירתו, ג' בחשוון, או בסמוך אליו. המשרד לשירותי דת החליט לקיים השנה את הכנס בין 6 ל-8 באוקטובר 2026, בסמוך ליום פטירתו של הרב, אך גם בסמוך למועד הבחירות. בעקבות סמיכות הזמנים, היועצת המשפטית לממשלה הנחתה כי הכנס יתקיים רק לאחר הבחירות, בשל חשש להפרת דיני תעמולת הבחירות. "עבריין": הפרשן חויב בפיצוי ענק בגלל אמירה באולפן דניאל הרץ | 03.09.26 סולברג מזהיר לקראת הבחירות: “אם יצליחו, נפסיד כולנו” משה כהן | 03.09.26 בש"ס התנגדו להנחיה ופנו ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בניסיון להפוך אותה. אלא שסולברג קבע כי הוראות החוק אינן מעניקות לו סמכות לבטל את הנחיית היועצת המשפטית לממשלה או לתת צו הצהרתי בנוגע לקיום אירוע מסוג זה.

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עם זאת, סולברג הדגיש בהחלטתו כי הוא אינו מכריע בשאלה האם ההנחיה עצמה מוצדקת. לדבריו, הקביעה שלפיה הנושא אינו בסמכותו אינה מהווה הבעת עמדה לגופו של העניין.

עוד הבהיר יו"ר ועדת הבחירות כי ש"ס והיועצת המשפטית לממשלה יוכלו להעלות את טענותיהן במסגרת ההליכים המתאימים.

משמעות ההחלטה בשלב זה היא שהנחיית היועצת המשפטית לממשלה נותרת בעינה, אך הטענות של ש"ס נגד דחיית הכנס לזכר הרב עובדיה יוסף לא הוכרעו לגופן.