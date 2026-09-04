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סערת ביטול ההילולא

השופט סולברג דחה את בקשת ש"ס: הנחיית היועמ"שית - אינה בסמכותי

לאחר שהיועמ"שית הורתה לדחות את הכנס לזכר מרן הרב עובדיה יוסף בשל הבחירות, ש"ס פנתה לשופט נעם סולברג, שהבהיר מה בסמכותו לעשות (משפט)

7תגובות
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג (יונתן זינדל, פלאש 90)

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קבע היום (שישי) כי אין בסמכותו לבחון את הנחיית היועצת המשפטית לממשלה, שלפיה הכנס במימון המשרד לשירותי דת להנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל יידחה עד לאחר הבחירות.

ההחלטה ניתנה בעקבות עתירה שהגישה , שביקשה מסולברג לבטל את הנחיית היועצת המשפטית לממשלה ולקבוע כי דיני תעמולת הבחירות אינם מונעים את קיום הכנס במועד שתוכנן.

על פי החוק, הכנס לזכר הרב עובדיה יוסף אמור להתקיים ביום פטירתו, ג' בחשוון, או בסמוך אליו. המשרד לשירותי דת החליט לקיים השנה את הכנס בין 6 ל-8 באוקטובר 2026, בסמוך ליום פטירתו של הרב, אך גם בסמוך למועד הבחירות.

בעקבות סמיכות הזמנים, היועצת המשפטית לממשלה הנחתה כי הכנס יתקיים רק לאחר הבחירות, בשל חשש להפרת דיני תעמולת הבחירות.

בש"ס התנגדו להנחיה ופנו ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בניסיון להפוך אותה. אלא שסולברג קבע כי הוראות החוק אינן מעניקות לו סמכות לבטל את הנחיית היועצת המשפטית לממשלה או לתת צו הצהרתי בנוגע לקיום אירוע מסוג זה.

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עם זאת, סולברג הדגיש בהחלטתו כי הוא אינו מכריע בשאלה האם ההנחיה עצמה מוצדקת. לדבריו, הקביעה שלפיה הנושא אינו בסמכותו אינה מהווה הבעת עמדה לגופו של העניין.

עוד הבהיר יו"ר ועדת הבחירות כי ש"ס והיועצת המשפטית לממשלה יוכלו להעלות את טענותיהן במסגרת ההליכים המתאימים.

משמעות ההחלטה בשלב זה היא שהנחיית היועצת המשפטית לממשלה נותרת בעינה, אך הטענות של ש"ס נגד דחיית הכנס לזכר הרב עובדיה יוסף לא הוכרעו לגופן.
ש"סועדת הבחירות המרכזיתהיועצת המשפטית לממשלהנעם סולברג

7 תגובות

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7
רק לבטל חוקים זה בסמכותו
147
6
חחחחחחחחחחחחחח ה כ ל הם קובעים במדינה כשאין להם שום סמכות לכך ופתאום זה לא בסמכותו
תמי
5
למה??? למה שוב ושוב מבקשים סיוע מבגץ כאשר אין סיכוי קלוש לסיוע חיובי מהם בכל הנוגע לחרדים כפי שכבר הכריז עו"ד יעקב וינרוט לפני שנים רבות.
למה?

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