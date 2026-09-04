דרמטי: רכבת התנגשה במשאית שפרצה למסילה - 300 נוסעים ניצלו

תאונה קשה אירעה היום (שישי) בעיר גדנסק שבפולין, כאשר רכבת אינטרסיטי שנסעה במהירות גבוהה התנגשה במשאית שפרצה את המחסום ונכנסה למסילת הברזל. על הרכבת היו כ-300 נוסעים, ובנס גדול האירוע הסתיים ללא הרוגים - רק ארבעה פצועים קל.

מהתיעוד הדרמטי שהופץ ברשתות החברתיות עולה כי נהג המשאית התעלם מאיתותי הרמזור האדום במעבר המסילה ונכנס לשטח הפסים. כשהבין שהמשאית נתקעה, ניסה לתמרן קדימה ואחורה כדי להיחלץ, אך ללא הצלחה. עוברי אורח שהבחינו בסכנה נמלטו בריצה מהמקום - שניות ספורות לפני רגע ההתנגשות.

ברגע הפגיעה, המשאית רוסקה לחלוטין תחת גלגלי הרכבת. חלקי מתכת התפזרו לכל עבר וענני עשן כיסו את האזור. כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה העניקו טיפול רפואי לארבעה בני אדם: נהג המשאית שפונה לבית החולים, נהג הרכבת ושני נוסעים. למרות עוצמת ההתנגשות, כלל הנוסעים יצאו בשלום.

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בעקבות התאונה נעצרה תנועת הרכבות באזור והנוסעים פונו באוטובוסים. צילומי רחפן שפורסמו לאחר מכן המחישו את ממדי הנזק: תא הנהג של המשאית נותר שלם יחסית, אך המטען נהרס לחלוטין.

חברת הרכבות הפולנית (PKP) פרסמה את תיעוד מצלמות האבטחה כאזהרה לנהגים, והדגישה כי במקרה של היתקעות בין המחסומים יש לפרוץ אותם מיד כדי לפנות את המעבר. עוד ציינו כי מרחק הבלימה של רכבת עשוי להגיע לחצי מייל, ולכן גם במקרה של זיהוי מוקדם - יכולת העצירה מוגבלת מאוד.

אירועים דומים של התנגשויות רכבות במשאיות התרחשו בעבר במדינות שונות. בספרד התרחשו לפני מספר חודשים שתי תאונות רכבת קטלניות תוך 48 שעות, ובארצות הברית נרשמה התנגשות דומה בין רכבת משא למשאית שפכים שלא ציית לתמרור עצור.