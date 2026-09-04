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פרשה ביטחונית חמורה

ברוסיה מדווחים: העיתונאי שנעלם - נעצר בנתב"ג | הפרקליטות הגישה כתב אישום בגין עבירות ביטחון

אזרח ישראלי נעצר בנתב"ג בחשד לעבירות ביטחון חמורות | בחקירתו עלה כי הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים | פרטי הפרשה נאסרו בפרסום |בדיווחים ברוסיה צוין כי מדובר בעיתונאי ארטיום קירפיצ'ונוק, שהגיע לישראל לפני כחודש, ונעצר על ידי שב"כ | עורכת דינו מפרסמת: "מיוחסות לו עבירות קשות" (משפט)

2תגובות
אזיקים (צילום: חיים גולדברג/פלאש90 )

פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום (שישי) לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד אזרח ישראלי בגין עבירות ביטחון חמורות. על הפרשה הוטל צו איסור פרסום גורף, ובית המשפט התיר לפרסם פרטים בסיסיים בלבד מתוך כתב האישום.

על פי המידע שהותר לפרסום, הנאשם נעצר לחקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל. מחקירתו עלה כי הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים והיה מעורב בפעילות השפעה זרה נגד מדינת ישראל.

עם סיום החקירה, הגישה הפרקליטות את כתב האישום ובקשה למעצר הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מעבר לפרטים אלו, נאסר בפרסום כל פרט אחר הנוגע לזהות הנאשם או לנסיבות הפרשה.

דיווח זר על פרטי המעצר

ב'כאן חדשות' הביאו פרטים נוספים, בשם אתר החדשות הרוסי "מדוזה" (Meduza) דיווח היום כי עיתונאי בשם ארטיום קירפיצ'ונוק, בעל אזרחות ישראלית ורוסית, נעצר על ידי שב"כ בתחילת החודש שעבר עם נחיתתו בישראל. קירפיצ'ונוק חשוד בקיום קשרים עם סוכן מודיעין זר ובעבירות ריגול.

מטעם משפחתו נמסר לאתר כי מדובר בהאשמות שווא. לדבריהם, החשד נוגע לקשריו עם , המדינה בה הוא מתגורר בקביעות מאז שנת 2005. נציג המשפחה הדגיש כי אין בתיק "אלמנט ערבי" וטען כי רוסיה אינה מדינה עוינת לישראל, ואף קיימים בין המדינות שיתופי פעולה מודיעיניים.

במישור הדיפלומטי, שגריר רוסיה בישראל, אנטולי ויקטורוב, אישר כי הוגשה בקשה רשמית לרשויות בישראל בנושא. עם זאת, נציגי השגרירות טרם הורשו לבקר את קירפיצ'ונוק בשל אזרחותו הישראלית. משרד החוץ הרוסי הבטיח למשפחה להמשיך ולתמוך במאמצים לסייע לו.

"היה במצב קשה במתקן שב"כ"

עורכת הדין שמייצגת את האזרח הישראלי מסרה כי "מיוחסות לו עבירות ביטחון קשות וריגול חמור תוך כדי מגע עם סוכן זר. הוא היה במצב קשה כשהיה במתקן שב"כ, היה נראה רע מאוד ובדיכאון. אמר שלא היה יכול לסבול את החקירות וכבר לא הצליח להבדיל בין יום ולילה מרוב חקירות ארוכות".

"הוא לא גרם שום נזק למדינת ישראל. הוא לא היה בעל תפקיד חשוב, בא לישראל פעם בשנתיים מה הוא היה יכול לעשות? השם שלו התגלגל בתקשורת ויש שמועות, הרשתות שלו פתוחות והוא נעלם לציבור", הוסיפה נציגתו של הנאשם.

מעצר ביטחוני (למצולמים אין קשר לכתבה) (צילום: Photo by Chaim Goldberg/Flash90)

פרטים מוגבלים בשל צו איסור פרסום

עוד ניתן לפרסם על פי הצו כי האזרח המואשם נחת בישראל לפני כחודש ומאז הוא שוהה במעצר. עד לפני כשבוע וחצי היה מנוע מפגש עם עורך דין. את החקירה ליוו היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה.

בשל צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה, לא ניתן לפרסם פרטים נוספים מעבר לנוסח שאושר על ידי בית המשפט. בפרקליטות הדגישו במפורש כי כל פרט אחר הנוגע לפרשה אסור בפרסום.
ישראלרוסיהשב"כנתב"גריגולעבירות ביטחון

2 תגובות

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1
מה שתפס אותי בכל הסיפור הזה זה השם "מדוזה" בארץ יש כמה ערוצים כאלה וכדאי מאד שהם ירימו את הכפפה ויחליפו את שמם.
סמדי
זה מה שמעניין כעת בכל הפרשה הזו ?
בחייאת ...

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