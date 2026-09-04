פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום (שישי) לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד אזרח ישראלי בגין עבירות ביטחון חמורות. על הפרשה הוטל צו איסור פרסום גורף, ובית המשפט התיר לפרסם פרטים בסיסיים בלבד מתוך כתב האישום.

על פי המידע שהותר לפרסום, הנאשם נעצר לחקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל. מחקירתו עלה כי הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים והיה מעורב בפעילות השפעה זרה נגד מדינת ישראל.

עם סיום החקירה, הגישה הפרקליטות את כתב האישום ובקשה למעצר הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מעבר לפרטים אלו, נאסר בפרסום כל פרט אחר הנוגע לזהות הנאשם או לנסיבות הפרשה.

דיווח זר על פרטי המעצר

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ב'כאן חדשות' הביאו פרטים נוספים, בשם אתר החדשות הרוסי "מדוזה" (Meduza) דיווח היום כי עיתונאי בשם ארטיום קירפיצ'ונוק, בעל אזרחות ישראלית ורוסית, נעצר על ידי שב"כ בתחילת החודש שעבר עם נחיתתו בישראל. קירפיצ'ונוק חשוד בקיום קשרים עם סוכן מודיעין זר ובעבירות ריגול.

מטעם משפחתו נמסר לאתר כי מדובר בהאשמות שווא. לדבריהם, החשד נוגע לקשריו עם רוסיה, המדינה בה הוא מתגורר בקביעות מאז שנת 2005. נציג המשפחה הדגיש כי אין בתיק "אלמנט ערבי" וטען כי רוסיה אינה מדינה עוינת לישראל, ואף קיימים בין המדינות שיתופי פעולה מודיעיניים.

במישור הדיפלומטי, שגריר רוסיה בישראל, אנטולי ויקטורוב, אישר כי הוגשה בקשה רשמית לרשויות בישראל בנושא. עם זאת, נציגי השגרירות טרם הורשו לבקר את קירפיצ'ונוק בשל אזרחותו הישראלית. משרד החוץ הרוסי הבטיח למשפחה להמשיך ולתמוך במאמצים לסייע לו.

"היה במצב קשה במתקן שב"כ"

עורכת הדין שמייצגת את האזרח הישראלי מסרה כי "מיוחסות לו עבירות ביטחון קשות וריגול חמור תוך כדי מגע עם סוכן זר. הוא היה במצב קשה כשהיה במתקן שב"כ, היה נראה רע מאוד ובדיכאון. אמר שלא היה יכול לסבול את החקירות וכבר לא הצליח להבדיל בין יום ולילה מרוב חקירות ארוכות".

"הוא לא גרם שום נזק למדינת ישראל. הוא לא היה בעל תפקיד חשוב, בא לישראל פעם בשנתיים מה הוא היה יכול לעשות? השם שלו התגלגל בתקשורת ויש שמועות, הרשתות שלו פתוחות והוא נעלם לציבור", הוסיפה נציגתו של הנאשם.