צה"ל תקף מחבלים ותשתיות חיזבאללה בדרום לבנון

חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חזבאללה, אהאב חמאדה, הטיל ספק בטענות ישראל על השתלטות על רכס עלי א-טאהר. "כיצד יכול האויב הישראלי לטעון שהוא שולט ברכס, בשעה שהוא ממשיך להפגיז אותו ולתקוף אותו מהאוויר ללא הפסקה?" שאל. חמאדה טען כי ישראל לא פרסמה תמונות המוכיחות שליטה על הרכס או על אמצעי לחימה, ושאלה כיצד פעילים נמלטו אם יש כיתור הדוק. הוא הוסיף: "השתלטות ישראלית עליו אינה אסון מבחינה צבאית, במיוחד לאחר שההתנגדות ניהלה בעלי א-טאהר קרב הירואי".

קובי אטינגר