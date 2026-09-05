חשוד שירה לעבר שוטרים בנתניה נוטרל על ידי כוחות הביטחון

מבזקים נוספים
איראן ירתה טילים על נושאת מטוסים אמריקנית; תגובה מוחצת של ארה"ב
פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) השבית לצמיתות שלוש מכליות נפט גולמי איראניות במצר הורמוז ובמפרץ עומאן, בתגובה לשיגור טילים בליסטיים מצד משמרות המהפכה לעבר נושאת מטוסים ומשחתת אמריקניות. הספינות האמריקניות חמקו מהפגיעה ללא נפגעים, בעוד כוחות ארה"ב הזהירו את צוותי המכליות לנטוש אותן בטרם הותקפו. התקרית מסמנת הסלמה חריפה בעימות המתמשך במפרץ הפרסי, שכולל תקיפות הדדיות על מטרות אסטרטגיות, פעילות נגד "צי הצללים" האיראני המממן את משמרות המהפכה, ואזהרות תקיפות נוספות מצד הממשל האמריקני (צבא וביטחון)כיכר השבת
יורם כהן קורא לפנות חוות שסמוטריץ' הקים — הליכוד: "מרצע יצא מן השק"
יורם כהן, סגנו של גדי איזנקוט, קרא לפנות חלק מהחוות ונקודות היישוב שהקים שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ללא החלטת ממשלה. בתגובה, הליכוד תקף: "יצא עוד מרצע מן השק. מספר 2 של איזנקוט חושף את האמת - איזנקוט יקים ממשלת שמאל שתחריב את ההתיישבות ותקים מדינה פלסטינית".כיכר השבת
מטוס קרב יווני התרסק במפגן אווירי — שני טייסים נהרגו
מטוס F-4 פנטום של חיל האוויר היווני התרסק במהלך מפגן אווירי בבסיס חיל האוויר טנגרה ביוון. שני הטייסים שהיו במטוס נהרגו בהתרסקות.קובי אטינגר
צה"ל תקף מחבלים ותשתיות חיזבאללה בדרום לבנון
צה"ל תקף אמש (שישי) מחבלים ותשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה שיועדו לתכנון והכוונת מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. התקיפות בוצעו בתגובה לשיגור רחפן של חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל במרחב הביטחוני אתמול. אין נפגעים לכוחותינו. צה"ל הדגיש כי ימשיך לפעול להסרת איומים תוך מחויבות להסכם הפסקת האש.ב. ניסני
גלעד ארדן מודיע: מפלגת האחדות לא תתמודד בבחירות
יו"ר מפלגת האחדות גלעד ארדן הודיע כי מפלגתו לא תתמודד בבחירות הקרובות. ארדן הסביר כי למרות מאמצים רבים, התמיכה במפלגה אינה מבטיחה מעבר אחוז החסימה, ואפשרויות החיבור עם מפלגות נוספות בגוש האחדות לא התממשו. "רוב גדול בציבור מבקש לפני הכל הכרעה ברורה בשאלת זהות ראש הממשלה, והצורך בממשלת אחדות רחבה אינו גבוה בסדר העדיפות", אמר. ארדן הודה לחברי ההנהגה - יולי אדלשטיין, עליזה בלוך, אורן סמדג'ה וחזי נחמה - והבהיר כי ימשיך במחויבותו הציבורית.כיכר השבת
חזבאללה מטיל ספק בשליטה ישראלית על רכס עלי א-טאהר
חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חזבאללה, אהאב חמאדה, הטיל ספק בטענות ישראל על השתלטות על רכס עלי א-טאהר. "כיצד יכול האויב הישראלי לטעון שהוא שולט ברכס, בשעה שהוא ממשיך להפגיז אותו ולתקוף אותו מהאוויר ללא הפסקה?" שאל. חמאדה טען כי ישראל לא פרסמה תמונות המוכיחות שליטה על הרכס או על אמצעי לחימה, ושאלה כיצד פעילים נמלטו אם יש כיתור הדוק. הוא הוסיף: "השתלטות ישראלית עליו אינה אסון מבחינה צבאית, במיוחד לאחר שההתנגדות ניהלה בעלי א-טאהר קרב הירואי".קובי אטינגר
אבל בצפון; בנו של המשגיח, הרב יהודה אריה פולק ז"ל הלך לעולמו
אבל כבד בקהילה החרדית ב'זכרון יעקב', בגיל 65 הלך לעולמו העסקן ואיש החסד הרב יהודה אריה פולק ז"ל, בנו הבכור של משגיח סלבודקה זצ"ל • כיהן כסגן ראש מועצת זכרון יעקב מטעם 'דגל התורה', ניהל בעבר את ישיבת סלבודקה והתמסר לענייני כשרות • תולדות חייו (דיין האמת)חיים רוזנבוים
מבצע מיוחד: אלפי יהודים זוכים בבדיקת מזוזות והכנה לשופר בחודש אלול
שלוחי חב"ד בכל הארץ יוצאים למבצע הסברה רחב היקף לבדיקת מזוזות • היערכות מיוחדת לקראת 'מבצע שופר' בראש השנה | "פועלים להכפיל את מספר היהודים שיזכו לשמוע תקיעת שופר" (חסידים ואנ"ש)חזקי שטרן