גלעד ארדן מודיע: מפלגת האחדות לא תתמודד בבחירות

מבזקים נוספים
חזבאללה מטיל ספק בשליטה ישראלית על רכס עלי א-טאהר
חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חזבאללה, אהאב חמאדה, הטיל ספק בטענות ישראל על השתלטות על רכס עלי א-טאהר. "כיצד יכול האויב הישראלי לטעון שהוא שולט ברכס, בשעה שהוא ממשיך להפגיז אותו ולתקוף אותו מהאוויר ללא הפסקה?" שאל. חמאדה טען כי ישראל לא פרסמה תמונות המוכיחות שליטה על הרכס או על אמצעי לחימה, ושאלה כיצד פעילים נמלטו אם יש כיתור הדוק. הוא הוסיף: "השתלטות ישראלית עליו אינה אסון מבחינה צבאית, במיוחד לאחר שההתנגדות ניהלה בעלי א-טאהר קרב הירואי".קובי אטינגר
אבל בצפון; בנו של המשגיח, הרב יהודה אריה פולק ז"ל הלך לעולמו
אבל כבד בקהילה החרדית ב'זכרון יעקב', בגיל 65 הלך לעולמו העסקן ואיש החסד הרב יהודה אריה פולק ז"ל, בנו הבכור של משגיח סלבודקה זצ"ל • כיהן כסגן ראש מועצת זכרון יעקב מטעם 'דגל התורה', ניהל בעבר את ישיבת סלבודקה והתמסר לענייני כשרות • תולדות חייו (דיין האמת)חיים רוזנבוים
מבצע מיוחד: אלפי יהודים זוכים בבדיקת מזוזות והכנה לשופר בחודש אלול
שלוחי חב"ד בכל הארץ יוצאים למבצע הסברה רחב היקף לבדיקת מזוזות • היערכות מיוחדת לקראת 'מבצע שופר' בראש השנה | "פועלים להכפיל את מספר היהודים שיזכו לשמוע תקיעת שופר" (חסידים ואנ"ש)חזקי שטרן
פגעי הטכנולגיה; רבני הקהילות הספרדיות בבני ברק התכנסו בבית רב העיר
רבני הקהילות בב"ב התכנסו בבית המרא דאתרא הגאון רבי מסעוד בן שמעון, לדון בהתפתחות הטכנולוגית המשליכה תוצאות גורליות בדורנו | בשבת הקרובה יתריעו הרבנים בקרב קהילתם, ויעוררו את הציבור להתחזק בעניינים אלו (חרדים)חיים רוזנבוים
רב העיר הודיע: המשטרה התערבה - וההפגנה נגד חילולי השבת בוטלה
רב העיר בני ברק הגרחי"א לנדא הודיע על ביטול המחאה • המשטרה התחייבה לסגור את העסק בשבת | התושבים נקראו להישאר ערניים (חרדים)קובי ישראל
דרמטי: רכבת התנגשה במשאית שפרצה למסילה - 300 נוסעים ניצלו
רכבת עם 300 נוסעים התנגשה במשאית שפרצה את המחסום בגדנסק • נהג המשאית ושלושה נוסעים נפצעו קל | חברת הרכבות פרסמה את התיעוד כאזהרה (בעולם)כיכר השבת
רוכב אופנוע בן 20 נפגע מרכב בכביש 2 ופונה במצב בינוני
צעיר בן 20 נפגע היום (14:39) מרכב בעת שרכב על אופנוע בכביש 2 בין מחלף שמריהו למחלף געש לכיוון צפון. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
השופט סולברג דחה את בקשת ש"ס: הנחיית היועמ"שית - אינה בסמכותי
לאחר שהיועמ"שית הורתה לדחות את הכנס לזכר מרן הרב עובדיה יוסף בשל הבחירות, ש"ס פנתה לשופט נעם סולברג, שהבהיר מה בסמכותו לעשות (משפט)משה כהן