בבני ברק נערך השבוע אסיפת חירום של כלל רבני הקהילות הספרדיות בב"ב לקראת שבת 'לקדשנו' לשמירה מפגעי הטכנולוגיה שתתקיים השבת פרשת 'ניצבים וילך'.

הרבנים התכנסו במעונו ובראשותו של המרא דאתרא הגאון רבי מסעוד בן שמעון, שם דנו בכובד ראש על דרכי ההתמודדות עם פגעי הטכנולגיה. המרא דאתרא הגר"מ בן שמעון עמד בדבריו בכינוס על הסכנות וסיפר על מקרים קשים שמגיעים לביתו מדי יום, ואמר שאם היה בכוחנו היינו צריכים לקבוע התעוררות בנושא בצורה קבועה, שהרי פעם בשנה אינו מספיק לעניין חשוב זה.

בין המשתתפים היו: הגאון רבי יצחק רצאבי רו"מ פעולת צדיק, רבי יהודה צארום רב קהילת 'חניכי הישיבות' בב"ב, רבי משה מזרחי רב קהילת בני הישיבות שיכון ג', רבי יוסף משדי רב קהילות האברכים בפרדס כץ.

הרבנים עמדו בדבריו על הניסיון בדור האחרון בעקבתא דמשיחא, ועל הצורך להתריע בתמידות. הרבנים אף שיתפו בדרכי התמודדות בבעיה, ועל הצורך להביא לפני הציבור הנחיות ברורות, ואת המידע הטכני הנצרך. כמו"כ הרבנים הגדירו את המצב כפיקוח נפש ממש, ואמרו שהפעילות היא חובה גמורה בדורינו.

כלל הרבנים שהשתתפו בכינוס, יצאו בקריאה על החיוב להמשיך ולפעול ולדון בנושא ללא הרף, וברכו את העוסקים והמסייעים במלאכת הקודש.