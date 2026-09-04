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לקראת השבת הקרובה 

פגעי הטכנולגיה; רבני הקהילות הספרדיות בבני ברק התכנסו בבית רב העיר

רבני הקהילות בב"ב התכנסו בבית המרא דאתרא הגאון רבי מסעוד בן שמעון, לדון בהתפתחות הטכנולוגית המשליכה תוצאות גורליות בדורנו | בשבת הקרובה יתריעו הרבנים בקרב קהילתם, ויעוררו את הציבור להתחזק בעניינים אלו (חרדים)

כינוס הרבנים בבני ברק (צילום: ש.פ.ה.)

ב נערך השבוע אסיפת חירום של כלל רבני הקהילות הספרדיות בב"ב לקראת שבת 'לקדשנו' לשמירה מפגעי הטכנולוגיה שתתקיים השבת פרשת 'ניצבים וילך'.

הרבנים התכנסו במעונו ובראשותו של המרא דאתרא הגאון רבי מסעוד בן שמעון, שם דנו בכובד ראש על דרכי ההתמודדות עם פגעי הטכנולגיה. המרא דאתרא הגר"מ בן שמעון עמד בדבריו בכינוס על הסכנות וסיפר על מקרים קשים שמגיעים לביתו מדי יום, ואמר שאם היה בכוחנו היינו צריכים לקבוע התעוררות בנושא בצורה קבועה, שהרי פעם בשנה אינו מספיק לעניין חשוב זה.

בין המשתתפים היו: הגאון רבי יצחק רצאבי רו"מ פעולת צדיק, רבי יהודה צארום רב קהילת 'חניכי הישיבות' בב"ב, רבי משה מזרחי רב קהילת בני הישיבות שיכון ג', רבי יוסף משדי רב קהילות האברכים בפרדס כץ.

הרבנים עמדו בדבריו על הניסיון בדור האחרון בעקבתא דמשיחא, ועל הצורך להתריע בתמידות. הרבנים אף שיתפו בדרכי התמודדות בבעיה, ועל הצורך להביא לפני הציבור הנחיות ברורות, ואת המידע הטכני הנצרך. כמו"כ הרבנים הגדירו את המצב כפיקוח נפש ממש, ואמרו שהפעילות היא חובה גמורה בדורינו.

כלל הרבנים שהשתתפו בכינוס, יצאו בקריאה על החיוב להמשיך ולפעול ולדון בנושא ללא הרף, וברכו את העוסקים והמסייעים במלאכת הקודש.

כינוס הרבנים בבני ברק (צילום: ש.פ.ה.)

בכינוס הוחלט על דעת הרבנים, שמדי שבוע תתקיים ישיבת צוות מקצועית על ידי הנהלת ארגון "לקדשנו" בראשות גדולי ישראל, ויובאו לציבור דרכי התמודדות וסיוע בשאלות המורכבות, וכן פתרונות חדשניים לנצרכים לעבודתם.וכן רבני הקהילות ימנו אחראי מקומי מטעמם אשר יעבור הכשרה טכנית על ידי "לקדשנו", כדי שיוכל לתת מענה ראשוני לשאלות והתמודדויות של משפחות הקהילה, ובמידת הצורך יפנה לגורמים הרלוונטיים. ובין ההחלטות שנידונו: העניין הבוער של הפרהסיה הציבורית, ולשמור מכל משמר על כבוד בתי הכנסיות כמסורת אבותינו רבות בשנים. ולכבד את רגשות הציבור ללא כל הוראת היתר וללא יוצא מן מהכלל.

כינוס הרבנים בבני ברק (צילום: ש.פ.ה.)

כמו"כ ציינו הרבנים שלא קיים תחום הלכתי שבו יהודי יורה הוראה לעצמו על פי סברות ושמועות. האבסורד הוא שדווקא בנושא החמור של הטכנולוגיה יש שנוהגים לפסוק דין לעצמם, בעוד שלפי האמת זהו נושא הלכתי מובהק, איזה חיבור או סינון מותר לפי ההלכה. לפיכך, בכל קניית מכשיר וחיבור לרשת יש להיוועץ במוקד יעוץ או ע"י מי שהוסמך לעניין ע"י הרבנים.

כמו"כ מידע עדכני ומפורט על סוגי הנקודות המעשיות וכללי השמירה במקומות העבודה, חולק לרבני הקהילות בסיום המעמד.
בני ברקפגעי הטכנולוגיההרב מסעוד בן שמעוןרבנים ספרדיםלקדשנו

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