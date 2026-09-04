חזבאללה מטיל ספק בשליטה ישראלית על רכס עלי א-טאהר

אזרח ישראלי נעצר בנתב"ג בחשד לעבירות ביטחון חמורות | בחקירתו עלה כי הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים | פרטי הפרשה נאסרו בפרסום |בדיווחים ברוסיה צוין כי מדובר בעיתונאי ארטיום קירפיצ'ונוק, שהגיע לישראל לפני כחודש, ונעצר על ידי שב"כ | עורכת דינו מפרסמת: "מיוחסות לו עבירות קשות" (משפט)

כיכר השבת