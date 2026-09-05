מבזקים נוספים
לוחם משמר הגבול נהרג באירוע הירי בנתניה
משטרת ישראל הודיעה על נפילתו של סמל-שני דוד הוייר עמרני ז"ל, לוחם משמר הגבול בן 20 מנתניה, באירוע הירי שהתרחש הערב בעיר. עמרני התגייס לשירות חובה באוגוסט 2024 ושירת בפלוגה ל"ט של מג"ב איו"ש. הוא הותיר אחריו הורים ושני אחים. נסיבות האירוע נחקרות.קובי רוזן
בבית הרב לנדו קיבלו הכרעה להדיח את גפני ומקלב; בית הרב הירש לא הכריע | סיקור הסופ"ש הסוער
בבית הרב לנדו, קיבלו הערב הכרעה להדיח את שני חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, ועד לשעה זו, ביתו של רעו להנהגה הרב הירש, עדיין לא קיבל הכרעה סופית | במהלך סוף השבוע האחרון, נערכו שיחות בין הבתים של גדולי ישראל וכאשר ההבנה הייתה שהוא החליט סופית, אנשי ביתו של הרב לנדו, החליטו באופן חד-צדדי לתדרך את התקשורת למרות שלא התקבלה החלטה מצד הרב הירש ואף ישנם חברי מועצת רבים שמתנגדים (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
הפיתיון בנתב"ג והכנס הרפואי: כך הפילה ישראל את העיתונאי הזר שנעלם
הותר לפרסום כי ארטיום קירפיצ'ונוק, אזרח ישראלי-רוסי ודמות מוכרת ברוסיה, נעצר בחודש שעבר בנתב"ג בחשד שהופעל על ידי גורמי מודיעין זרים וביצע עבורם משימות השפעה. בסביבתו טוענים כי הגיע לארץ בעקבות הזמנה לכנס פיקטיבי ששימש כפיתיון להבאתו, וכי הודאתו בחקירת השב"כ נגבתה תחת לחץ כבד. מחר צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום חמור ולבקש את מעצרו עד תום ההליכים (בארץ)דוד הכהן
ערב ראש השנה: האם גברים יכולים לטבול בבריכת שחיה? • צפו
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מנהג הטבילה בערב ראש השנה ויום הכפורים: מה יעשה מי שאינו יכול לטבול במקוה, והפתרון במקלחת הביתית או בנטילת ידיים • צפו בפינת ההלכה (יהדות)כיכר השבת
גבר בן 47 נפצע באירוע אלימות ברהט
גבר בן 47 נפצע הערב (שעה 20:53) באירוע אלימות ברהט והובא למרפאה פרטית בעיר. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם חבלה חודרת.קובי רוזן
מזכירות הליכוד תתכנס ביום שני לאישור השריונים
מזכירות הליכוד תתכנס ביום שני בשעה 17:00 לאישור השריונים ברשימת המפלגה.כיכר השבת
הבעל שם טוב הסביר לרופא: זו הסיבה שרק אני הצלחתי לרפא חולה שאיבד את הדיבור
כאשר הבעל שם טוב הקדוש הגיע לאותו מקום, וקראו לבעל שם טוב הקדוש לבוא לחולה הנ"ל, ואמר הבעל שם טוב הקדוש לבשל לחולה מרק של בשר, ותכף יתחיל החולה לדבר | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)ורד שאלתיאל