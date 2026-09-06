היום שאחרי מוג'תבא: הקיצוני שרוצה את המפתח להנהגת איראן

הוא שוקל רק 4.7 ק"ג, נשכב ל-180 מעלות ומגיע גם מתחת לרהיטים נמוכים במיוחד. אבל דווקא מה שקורה למברשת אחרי שסיימתם לנקות הוא אחד הפרטים היותר מעניינים בדגם החדש של Dreame (בית)

חני שטיין