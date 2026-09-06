2 טון מטען ו-18 טילים: כיפת ברזל הימית שמשגעת את רוסיה

תיעוד חדש מאוקראינה מציג יכולת יוצאת דופן בשדה הקרב: כלי שיט בלתי מאויש מסוג MV11 ממשפחת מגורה משגר מיירטי רחפנים ישירות מהים. בתיעוד נראים שני מיירטי STING יוצאים בזה אחר זה ממערכת שיגור אנכית המותקנת על סיפון הכלי.

החידוש אינו רק בעצם השיגור. ה־MV11 נבנה כמעין "ספינת אם" בלתי מאוישת, המסוגלת לשאת מטען משמעותי ולפעול במשך ימים בים. לפי הפרסומים סביב חשיפת הכלי, הוא מסוגל לשאת עד כ־2.2 טונות של מטען, והוא גדול משמעותית מהדגמים הקודמים במשפחת מגורה.

בגרסה שנחשפה לציבור מותקנים על הסיפון 18 תאי שיגור אנכיים, שבתוכם מיירטי STING. הרעיון פשוט אך משמעותי: במקום להמתין לכך שמיירט יוזנק מסוללה קרקעית, ניתן לקרב את נקודת השיגור אל האזור שבו מתפתח האיום ולשגר את המיירטים מתוך הים.