2 טון מטען ו-18 טילים: כיפת ברזל הימית שמשגעת את רוסיה

תיעוד חדש מאוקראינה מציג יכולת יוצאת דופן בשדה הקרב: כלי שיט בלתי מאויש מסוג MV11 ממשפחת מגורה משגר מיירטי רחפנים ישירות מהים. בתיעוד נראים שני מיירטי STING יוצאים בזה אחר זה ממערכת שיגור אנכית המותקנת על סיפון הכלי.
החידוש אינו רק בעצם השיגור. ה־MV11 נבנה כמעין "ספינת אם" בלתי מאוישת, המסוגלת לשאת מטען משמעותי ולפעול במשך ימים בים. לפי הפרסומים סביב חשיפת הכלי, הוא מסוגל לשאת עד כ־2.2 טונות של מטען, והוא גדול משמעותית מהדגמים הקודמים במשפחת מגורה.
בגרסה שנחשפה לציבור מותקנים על הסיפון 18 תאי שיגור אנכיים, שבתוכם מיירטי STING. הרעיון פשוט אך משמעותי: במקום להמתין לכך שמיירט יוזנק מסוללה קרקעית, ניתן לקרב את נקודת השיגור אל האזור שבו מתפתח האיום ולשגר את המיירטים מתוך הים.
המיירטים מיועדים בראש ובראשונה להתמודד עם רחפני תקיפה, ובהם איומים מסוג שאהד. הצבתם על כלי שיט בלתי מאויש מאפשרת, לפחות באופן תיאורטי, ליצור שכבת הגנה ניידת שאינה תלויה בעמדה קרקעית קבועה. גורמים אוקראיניים כבר הציגו את השימוש ב־STING מתוך כלי מגורה בים הפתוח.
ה־MV11 עצמו נחשף לראשונה בפומבי ב־24 באוגוסט, במהלך אירוע לציון יום העצמאות של אוקראינה בקייב. בניגוד לדגמי מגורה קודמים, שהתפרסמו בעיקר בזכות תקיפות נגד כלי שיט רוסיים, הדגם החדש מציג גישה רחבה יותר: פלטפורמה ימית בלתי מאוישת שיכולה לשאת מערכות נוספות ולבצע מגוון משימות.
משפחת מגורה הפכה בשנים האחרונות לאחד הסמלים הבולטים של השימוש האוקראיני בכלי שיט בלתי מאוישים. דגמי המשפחה שימשו בתקיפות נגד כלי שיט רוסיים בים השחור, והוכיחו כי כלי קטן יחסית הנשלט מרחוק יכול לאיים גם על מטרות ימיות גדולות בהרבה.
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