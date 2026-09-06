היום שאחרי מוג'תבא: הקיצוני שרוצה את המפתח להנהגת איראן

היום שאחרי מוג'תבא: האיש שרוצה את המפתח להנהגת איראן ( צילום: ויקיפדיה )

מאבק חדש מתפתח בצמרת המשטר האיראני: אחמד עלמול-הודה, איש הדת הקיצוני ואימאם תפילת יום השישי בעיר משהד, פועל לפי דיווחים להשגת תמיכה לקראת התמודדות על ראשות מועצת המומחים.

מדובר במאבק על תפקיד בעל משמעות יוצאת דופן: מועצת המומחים, המונה 88 אנשי דת, היא הגוף המוסמך לבחור את המנהיג העליון של איראן. רק לאחרונה התכנסה המועצה ובחרה במוג׳תבא חמינאי למנהיג, בעקבות מות אביו, עלי חמינאי.

היום שאחרי מוג'תבא: האיש שרוצה את המפתח להנהגת איראן ( צילום: רשתות חברתיות )

הציב מצלמה ונחרד: מכונת השמדה נבנתה לו מתחת לאף דני שפיץ | 10:11 ביוב ללא גבולות: מהגרים פלשו מתחת לרחוב ועוררו פאניקה דני שפיץ | 11:09 כעת, על פי הדיווח, עלמול-הודה מנסה לבסס את מעמדו בתוך המועצה ולגייס קולות לקראת בחירת יו״ר חדש. יו״ר המועצה הנוכחי, מוחמד־עלי מווחד־י כרמאני, נמצא בגיל מתקדם, והאפשרות להחלפתו מעוררת מחדש את המאבק על הנהגת הגוף הרגיש ביותר במערכת הירושה האיראנית.

היום שאחרי מוג'תבא: האיש שרוצה את המפתח להנהגת איראן - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:32 היום שאחרי מוג'תבא: האיש שרוצה את המפתח להנהגת איראן ( צילום: רשתות חברתיות )

עלמול־הודה נחשב לאחד מאנשי הדת המזוהים ביותר עם הקו הקשוח של המשטר. הוא כיהן כמנהיג תפילות יום השישי במשהד ונודע בהתבטאויותיו החריפות בנושאים פוליטיים וביטחוניים. הוא גם היה חותנו של הנשיא לשעבר איברהים ראיסי.

העיתוי הופך את המאבק למשמעותי במיוחד. איראן נמצאת בתקופה רגישה לאחר שינוי ההנהגה והמלחמה, ובתוך המערכת השלטונית מתנהל כעת מאבק על מוקדי הכוח שיקבעו את עתיד המשטר.

אם עלמול־הודה יצליח להשיג את ראשות מועצת המומחים, הוא צפוי להפוך לאחד האנשים הקרובים ביותר למוקד שבו מתקבלות ההחלטות הקריטיות ביותר בנוגע להנהגה העליונה של איראן.