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הקיצוני מימין

היום שאחרי מוג'תבא: הקיצוני שרוצה את המפתח להנהגת איראן

הוא נמנה עם הקולות הקיצוניים במשטר האיראני ופועל, לפי דיווחים, לגייס תמיכה לתפקיד יו״ר מועצת המומחים - הגוף שבחר לאחרונה את מוג׳תבא חמינאי למנהיג העליון (חדשות בעולם)

היום שאחרי מוג'תבא: האיש שרוצה את המפתח להנהגת איראן (צילום: ויקיפדיה)

מאבק חדש מתפתח בצמרת : אחמד עלמול-הודה, איש הדת הקיצוני ואימאם תפילת יום השישי בעיר משהד, פועל לפי דיווחים להשגת תמיכה לקראת התמודדות על ראשות מועצת המומחים.

מדובר במאבק על תפקיד בעל משמעות יוצאת דופן: מועצת המומחים, המונה 88 אנשי דת, היא הגוף המוסמך לבחור את המנהיג העליון של איראן. רק לאחרונה התכנסה המועצה ובחרה במוג׳תבא חמינאי למנהיג, בעקבות מות אביו, עלי חמינאי.

היום שאחרי מוג'תבא: האיש שרוצה את המפתח להנהגת איראן (צילום: רשתות חברתיות )

כעת, על פי הדיווח, עלמול-הודה מנסה לבסס את מעמדו בתוך המועצה ולגייס קולות לקראת בחירת יו״ר חדש. יו״ר המועצה הנוכחי, מוחמד־עלי מווחד־י כרמאני, נמצא בגיל מתקדם, והאפשרות להחלפתו מעוררת מחדש את המאבק על הנהגת הגוף הרגיש ביותר במערכת הירושה האיראנית.

היום שאחרי מוג'תבא: האיש שרוצה את המפתח להנהגת איראן
היום שאחרי מוג'תבא: האיש שרוצה את המפתח להנהגת איראן (צילום: רשתות חברתיות )

עלמול־הודה נחשב לאחד מאנשי הדת המזוהים ביותר עם הקו הקשוח של המשטר. הוא כיהן כמנהיג תפילות יום השישי במשהד ונודע בהתבטאויותיו החריפות בנושאים פוליטיים וביטחוניים. הוא גם היה חותנו של הנשיא לשעבר איברהים ראיסי.

העיתוי הופך את המאבק למשמעותי במיוחד. איראן נמצאת בתקופה רגישה לאחר שינוי ההנהגה והמלחמה, ובתוך המערכת השלטונית מתנהל כעת מאבק על מוקדי הכוח שיקבעו את עתיד המשטר.

אם עלמול־הודה יצליח להשיג את ראשות מועצת המומחים, הוא צפוי להפוך לאחד האנשים הקרובים ביותר למוקד שבו מתקבלות ההחלטות הקריטיות ביותר בנוגע להנהגה העליונה של איראן.
איראןמשמרות המהפכהאיברהים ראיסימוג'תבא חמינאיאחמד עלמול-הודה
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