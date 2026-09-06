נעצר חשוד שהיה בבריחה אחרי השלכת רימון רסס באור יהודה

מבזקים נוספים
"מה למען העולם קרה לו?!": עיתונאים נותרו בהלם מול התמונות של טראמפ
עיתונאים ואנשי ציבור אמריקנים נותרו בהלם מוחלט מתמונות חדשות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | הסיבה להלם: השיער של הנשיא שנראה שונה מאוד ממה שהורגלנו עד כה (מעניין)כיכר השבת
בן גביר: אם עוצמה יהודית לא תקבל 15 מנדטים, נתניהו יקים ממשלה עם אייזנקוט
השר איתמר בן גביר, יו"ר עוצמה יהודית, אמר בכנס כי אם מפלגתו לא תקבל 15 מנדטים בבחירות הקרובות, ראש הממשלה נתניהו יקים ממשלה עם גדי אייזנקוט.כיכר השבת
שוב לא יודע מה לומר לילדים בשולחן החג? | "אחת שאלתי" זו התשובה בשבילך
חוברת "אחת שאלתי" מאת רבני תנועת 'אחוות תורה': איגוד חידושים, מאמרים ותובנות על מועדי תשרי (חרדים)כיכר בשיתוף אחוות תורה
"תיקון ניצוצות טומאה": העונש הכבד שנגזר על ראש הקהילה מירושלים
בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 18 שנות מאסר בפועל על משה יזדי, שהיה ראש קהילת "עמודי השלום" בירושלים, לאחר שהורשע בריבוי עבירות חמורות בשתי מתלוננות, לצד עבירות כלכליות של הלבנת הון והונאת נושים. לפי הנטען, הוא ניצל את מעמדו הרוחני, הציג מצג שווא כאילו רוח הקודש שורה עליו והטיף ל"ביטול השכל" כדי לבצע עבירות ממושכות. השופטים קבעו כי מעשיו פגעו בערכי התורה שהציג והטילו עליו עונש מאסר ממושך, מאסר על תנאי ופיצויים לנפגעות (בארץ)כיכר השבת
עופר וינטר מגיב בחריפות לדיווח: "שקר מוחלט, מעולם לא אמרתי את זה"
יו"ר תנועת "עמך ישראל", תא"ל במיל' עופר וינטר, מכחיש בתוקף את הדיווח בחדשות 12 לפיו הזהיר את ראש הממשלה כי תמרון קרקעי ברצועת עזה יעלה בחייהם של 15,000 חיילים. וינטר הגדיר את הפרסום כ"שקר מוחלט" ופוליטיקה ישנה, וחשף את התוכנית המבצעית שהציע כבר ב-9 באוקטובר – שכללה מצור מוחלט ופינוי אוכלוסייה, שלדבריו הייתה יכולה להביא להכרעה מהירה יותר ולחסוך בחיי אדם (פוליטי)יוני גבאי
צה"ל תקף מחבלים ותשתיות חיזבאללה בדרום לבנון
צה"ל תקף היום מחבלים ותשתיות של חיזבאללה במרחב דרום לבנון, בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל במרחב הביטחוני. במסגרת התקיפות, חיל האוויר תקף מחסנים ותשתיות טרור. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול במרחב הרכס ולא יאפשר למחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחותיו, וכי לא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל תוך מחויבות להסכם הפסקת האש.ב. ניסני
ועדת הבחירות אישרה המשך עדכון בזמן אמת על מצביעים בקלפיות
ועדת הבחירות אישרה ברוב של 19-11 לנציגי המפלגות בקלפיות להמשיך לעדכן בזמן אמת מי הצביע ומי טרם הצביע. ההחלטה מנוגדת לעמדת יו"ר הוועדה השופט יצחק עמית. לפי המקור, הנושא צפוי להגיע לבג"ץ.כיכר השבת
במידה וההדחה תצא לפועל: זו הרשימה המסתמנת שבשבילה הדיחו בבושת פנים את גפני ומקלב
למרות שהדחת חברי הכנסת גפני ומקלב נראית סופית, עדיין אין אישור של חברי המועצת והשאלה הגדולה היא האם בכלל ישאלו אותם, או שיעשו מהלך חד-צדדי | בינתיים, זו הרשימה המסתמנת של 'דגל התורה' (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף