איתמר בן גביר והעיתונאי עמית סגל נפגשו לריאיון, שגלש במהירות להאשמות הדדיות, יחסים פוליטיים ואידאולוגיה נוקבת. בן גביר לא היסס להטיח בסגל: "אתה קצת מתעב אותי", הבהיר כי הוא מוכן "לאכול חצץ" ובלבד שלא תקום מדינה פלסטינית, והגן בלהט על התמונות הקשות מבתי הכלא ככלי הרתעה מרכזי (אנשים)

יאיר טוקר