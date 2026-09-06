הלם ותדהמה: בעיצומה של השבת בוצעו עבודות בעין ג'ונס

מבזקים נוספים
נערה בת 17 נפגעה קשה ממשאית באשדוד
נערה בת 17 נפגעה אחר הצהריים (15:43) ממשאית בשדרות הפרחים באשדוד. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים אסותא במצב קשה, עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
תוכיחו שזה לא חיסול חשבונות מעולמות מאפיוזים | מצביע 'דגל' מהפריפריה מגיב לסערת ההדחה
אמנם אנחנו בערב יום הדין, אבל דין קשה וקטלני כזה - לא נראה שנים רבות במחוזותינו • למעט תלייה פיזית על גרדום בכיכר העיר, נעשו כל הניסיונות לחסל את דגל התורה שהכרתי • אפילו במפעלי הסכינים המחודדים ביותר בעולם לא הכירו כאלו סכינים משוננות ונוטפות דם (מטאפורי) • טור תגובה לסערת ההדחה (חרדים)
לימור סון הר מלך קודמה למקום החמישי ברשימת עוצמה יהודית
לימור סון הר מלך קודמה למקום החמישי ברשימת עוצמה יהודית, במקום שבו היה צביקה פוגל. השינוי מעלה שאלות לגבי עתידו של פוגל ברשימה.כיכר השבת
דעת תורה או עסקנים? ישי כהן עושה סדר במאבקי הכוח של יהדות התורה
הפרשן הבכיר ישי כהן עושה סדר בבחישות הפוליטיות | אליהו ליבמן בראיון נוקב על ההחלטה להצטרף לפוליטיקה "ממשיך את הדרך של הבן הי"ד"| הסיוט השקט של הלוחמים: סיפורם של מתמודדי הפוסט-טראומה | לשמוע מוזיקה מזרחית זה דירדור רוחני והאם סליחות עם כלי נגינה עובד - דיון סוער על סליחות מוזיקליות (דבר ראשון)משה מנס וישראל מאיר
בן גביר תקף ישירות בפנים: "אתה קצת מתעב אותי" | כך הגיב עמית סגל
איתמר בן גביר והעיתונאי עמית סגל נפגשו לריאיון, שגלש במהירות להאשמות הדדיות, יחסים פוליטיים ואידאולוגיה נוקבת. בן גביר לא היסס להטיח בסגל: "אתה קצת מתעב אותי", הבהיר כי הוא מוכן "לאכול חצץ" ובלבד שלא תקום מדינה פלסטינית, והגן בלהט על התמונות הקשות מבתי הכלא ככלי הרתעה מרכזי (אנשים)יאיר טוקר
בת 71 נכנסה לתחנת משטרה בארה"ב עם אקדח וירתה - זה הסתיים בטרגדיה | קשה לצפייה
אישה בת 71 נכנסה לתחנת משטרה בפלורידה עם אקדח וירתה | שלושה שוטרים פתחו באש לאחר שסירבה להפיל את הנשק | בתיעוד קשה שפורסם ברשת נראה הרגע בו היא נוטרלה (בעולם)כיכר השבת
איראן בלחץ אדיר - ומחפשת דרכי יציאה: המלחמה הכלכלית של טראמפ
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ החליט על שינוי אסטרטגיה במלחמה מול איראן, ומתמקד כעת בלחץ כלכלי המשתק את מדינת הטרור השיעית | איראן נותרה לבדה מול הלחץ האמריקני העצום ומחפשת דרכי יציאה (חדשות)כיכר השבת
לא רק ב'דגל': מסתמן - גם ב'אגודה' יחליפו נציגים | המודחים והמועמדים להחלפה
ב'דגל התורה' מסתמנת הדחה קשה וכואבת לחברי הכנסת הוותיקים, כאשר ברקע מרחפות טענות קשות על דרכי קבלות ההחלטות, ב'אגודת ישראל', רואים את הקולות ומנסים גם להניע תהליך של הדחות - לאחר שהרצועה הותרה | "כיכר השבת" עם ההדחות המסתמנות (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף