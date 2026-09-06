הלם ותדהמה: בעיצומה של השבת בוצעו עבודות בעין ג'ונס

אמנם אנחנו בערב יום הדין, אבל דין קשה וקטלני כזה - לא נראה שנים רבות במחוזותינו • למעט תלייה פיזית על גרדום בכיכר העיר, נעשו כל הניסיונות לחסל את דגל התורה שהכרתי • אפילו במפעלי הסכינים המחודדים ביותר בעולם לא הכירו כאלו סכינים משוננות ונוטפות דם (מטאפורי) • טור תגובה לסערת ההדחה (חרדים)