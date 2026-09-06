מבזקים נוספים
אריות הים בפעולה: המבצע הסודי של הקומנדו האמריקני - מתחת לאף של איראן
ארה"ב פתחה במבצע תת-ימי סודי במהלך כל החודשים האחרונים, ללא ידיעת האיראנים | לפי הדיווח לא היו נפגעים בקרב חיילי הקומנדו של הצי האמריקני, למרות הסכנה שבמבצע ההירואי | המבצע המורכב במצר נחשף כעת (בעולם)כיכר השבת
הח"כ החילוני מהאופוזיציה עקץ: "נפרדתי מגפני הרבה יותר יפה" | צפו
חבר הכנסת נאור שירי התייחס בראיון בחדשות 13 לפרישתו של ח"כ משה גפני, והודה כי למרות מחלוקות אידיאולוגיות עמוקות, הוא רוחש הערכה רבה לכישוריו הפרלמנטריים. שירי סיפר כי למד מגפני רבות על אופן עבודת הכנסת, העברת החלטות וזיהוי תרגילים פוליטיים, תוך שהוא משבח את חרוצותם של חברי הכנסת החרדים אך מותח ביקורת על העדר יחס ראוי לגפני בתום 38 שנות כהונה בכנסת (פוליטי, אנשים)קובי ישראל
נערה בת 17 נפגעה קשה ממשאית באשדוד
נערה בת 17 נפגעה אחר הצהריים (15:43) ממשאית בשדרות הפרחים באשדוד. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים אסותא במצב קשה, עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
הלם ותדהמה: בעיצומה של השבת בוצעו עבודות בעין ג'ונס
בשבת האחרונה, בוצעו בעין ג'ונס עבודות להריסת תקרות, כך נודע ל'כיכר השבת' | העבודות בוצעו בניגוד לפסק דין הנוגע למעיין | שוטרת הוקלטה במקום טוענת שניתן אישור לעבוד בשבת קודש | מי ידע מהעבודות ומי הופתע מחילול השבת? (חדשות)ישראל שפירא
תוכיחו שזה לא חיסול חשבונות מעולמות מאפיוזים | מצביע 'דגל' מהפריפריה מגיב לסערת ההדחה
אמנם אנחנו בערב יום הדין, אבל דין קשה וקטלני כזה - לא נראה שנים רבות במחוזותינו • למעט תלייה פיזית על גרדום בכיכר העיר, נעשו כל הניסיונות לחסל את דגל התורה שהכרתי • אפילו במפעלי הסכינים המחודדים ביותר בעולם לא הכירו כאלו סכינים משוננות ונוטפות דם (מטאפורי) • טור תגובה לסערת ההדחה (חרדים)
לימור סון הר מלך קודמה למקום החמישי ברשימת עוצמה יהודית
לימור סון הר מלך קודמה למקום החמישי ברשימת עוצמה יהודית, במקום שבו היה צביקה פוגל. השינוי מעלה שאלות לגבי עתידו של פוגל ברשימה.כיכר השבת
דעת תורה או עסקנים? ישי כהן עושה סדר במאבקי הכוח של יהדות התורה
הפרשן הבכיר ישי כהן עושה סדר בבחישות הפוליטיות | אליהו ליבמן בראיון נוקב על ההחלטה להצטרף לפוליטיקה "ממשיך את הדרך של הבן הי"ד"| הסיוט השקט של הלוחמים: סיפורם של מתמודדי הפוסט-טראומה | לשמוע מוזיקה מזרחית זה דירדור רוחני והאם סליחות עם כלי נגינה עובד - דיון סוער על סליחות מוזיקליות (דבר ראשון)משה מנס וישראל מאיר