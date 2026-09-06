מבזקים נוספים
אחרי חצי שנה: הלוחמים החרדים עוזבים את לבנון | כך הם נראים עוברים בית-בית
לוחמי גדוד ׳יונתן׳ מחטיבת החשמונאים פעלו בחצי השנה האחרונה במספר מרחבים בדרום לבנון, בפיקוד חטיבות 300 ו-679, כעת הם יוצאים לרענון לקראת שיבוץ מחדש בגזרות השונות | כך הם נראו בפעילותם בדרום לבנון (חדשות)כיכר השבת
טרופר חתם על הסכם עם איזנקוט: ישובץ במקום ה-6, שפירא במקום ה-10
נחתם הסכם בין גדעון טרופר לגדי איזנקוט, לפיו טרופר ישובץ במקום השישי ברשימת איזנקוט לבחירות, ושירה שפירא תשובץ במקום העשירי. אדריכל ההסכם מצד טרופר הוא גיא גוטמן.כיכר השבת
אריות הים בפעולה: המבצע הסודי של הקומנדו האמריקני - מתחת לאף של איראן
ארה"ב פתחה במבצע תת-ימי סודי במהלך כל החודשים האחרונים, ללא ידיעת האיראנים | לפי הדיווח לא היו נפגעים בקרב חיילי הקומנדו של הצי האמריקני, למרות הסכנה שבמבצע ההירואי | המבצע המורכב במצר נחשף כעת (בעולם)כיכר השבת
"מפיצים שמועות, חוצפנים": משפחת הלוחם שנורה למוות בנתניה זועמת
בני משפחתו של דוד הוייר עמרני ז"ל יוצאים נגד גל השמועות • "ממתינים לתוצאות הנתיחה ולא נתייחס לפרטים" | הקריאה הנרגשת למשפחה (בארץ)קובי אטינגר
נערה בת 17 נפגעה קשה ממשאית באשדוד
נערה בת 17 נפגעה אחר הצהריים (15:43) ממשאית בשדרות הפרחים באשדוד. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים אסותא במצב קשה, עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
הלם ותדהמה: בעיצומה של השבת בוצעו עבודות בעין ג'ונס
בשבת האחרונה, בוצעו בעין ג'ונס עבודות להריסת תקרות, כך נודע ל'כיכר השבת' | העבודות בוצעו בניגוד לפסק דין הנוגע למעיין | שוטרת הוקלטה במקום טוענת שניתן אישור לעבוד בשבת קודש | מי ידע מהעבודות ומי הופתע מחילול השבת? (חדשות)ישראל שפירא
תוכיחו שזה לא חיסול חשבונות מעולמות מאפיוזים | מצביע 'דגל' מהפריפריה מגיב לסערת ההדחה
אמנם אנחנו בערב יום הדין, אבל דין קשה וקטלני כזה - לא נראה שנים רבות במחוזותינו • למעט תלייה פיזית על גרדום בכיכר העיר, נעשו כל הניסיונות לחסל את דגל התורה שהכרתי • אפילו במפעלי הסכינים המחודדים ביותר בעולם לא הכירו כאלו סכינים משוננות ונוטפות דם (מטאפורי) • טור תגובה לסערת ההדחה (חרדים)