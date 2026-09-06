גבר בן 42 נפצע בינוני לאחר שנפל מסולם בגן יבנה

מבזקים נוספים
עטוף בטלית הירושה: ה'סליחות' הראשונות אצל האדמו"ר מסקולען לייקווד
האדמו"ר מסקולען לייקווד ירד לפני התיבה לאמירת סליחות ראשונות בהיכל בית מדרשו, כשהוא עטוף בטלית ירושה מאביו הרה"ק מסקולען זי"ע | בסיום המעמד עברו החסידים בסך לקבל את ברכת הקודש לשנה טובה (חסידים)חיים רוזנבוים
האיחוד החדש יצר מהפך בסקרים: גוש נתניהו מוביל על פני איזנקוט
סקר כאן חדשות מעניק יתרון מנדטים לגוש נתניהו על פני גוש איזנקוט - בעקבות החיבור החדש בין הנדל לזליכה ונטישתו של חילי טרופר | לפי הסקר החדש, הרשימה המשותפת של יועז הנדל וירון זליכה עוברת את אחוז החסימה וזוכה בארבעה מנדטים, באופן שמקשה על שני הגושים (בארץ)משה בשן
רוכב קורקינט בן 40 נפגע מרכב באשדוד ופונה במצב בינוני
גבר כבן 40 נפגע הערב (20:36) מרכב בעת שרכב על קורקינט חשמלי ברחוב מיכקשוילי באשדוד. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים שיבא-תל השומר במצב בינוני, עם חבלת ראש.קובי רוזן
קושנר: יש ממשלה פלסטינית חדשה שתנהל את עזה
ג'ארד קושנר, יועץ בכיר בממשל טראמפ, הצהיר כי קיימת ממשלה פלסטינית טכנוקרטית חדשה שאינה הרשות הפלסטינית ואינה חמאס. לדבריו, לא ניתן להכניס את הממשלה לעזה כל עוד יש בה נשק, והיקף המיליטריזציה של הרצועה "מעבר למה שניתן לדמיין". קושנר טען כי ארה"ב הזרימה כמויות עצומות של סיוע לעזה ושיעור תת-התזונה בה כעת מהנמוכים בעולם. "יש לנו תוכנית לשיקום עזה, הדברים האלה לוקחים זמן", אמר.קובי אטינגר
איילת שקד שמה סוף לחרושת השמועות: "לא אצטרף"
שרת הפנים לשעבר איילת שקד החליטה שלא להתמודד בבחירות הקרובות | הבחירה שלה נעשתה מתוך הבנה "שאין לה אפשרות לעבור את אחוז החסימה" (בארץ)משה בשן
"הפסקת אש עם המון אש": האשליה של צה"ל מול חיזבאללה
"הבופור החדש נפל, אבל ההנהגה שוב שבויה בקונספציה" | תא"ל (מיל') אורן סולומון עושה סדר באולפן 'כיכר השבת': למה ההסתמכות על צבא לבנון היא איוולת גמורה, איזה יעד צה"ל חייב לכבוש בסבב הבא – ואיך הלחץ הכלכלי של טראמפ עלול לדחוף את איראן דווקא להבעיר את המזרח התיכון? | צפו בריאיון המלא (צבא וביטחון)יוסי סרגובסקי
ליברמן הציג את רשימתו לכנסת וזכה לתשואות: "ראש המשלה הבא"
יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הציג את רשימתו בכנס בחירות | במקום השני הופיע רפי בן שטרית, ששכל את בנו אלרואי ז"ל בקרב על נחל עוז ב-7 באוקטובר" | "אני לא מוכן לקבל שום קריצה לכיוון של נתניהו והמפלגות החרדיות", הדגיש ליברמן במהלך הכנס (בארץ)משה בשן
נורמלי? ילדים מושלכים מגובה למים | התמונה מתבהרת מי יהיו חברי הכנסת • צפו
טלטלה ביהדות התורה: הדחות הענק בדגל, והקרב על הרשימה באגודה | נחשפה צמרת רשימת "ביחד" של בנט ולפיד | טרופר והנדל מפרקים את החבילה | טרגדיה בכינרת: בן תשע נאבק על חייו לאחר שנדבק באמבה נדירה | מחיר הבנזין צונח הלילה בחצי שקל | ואחרי התחזית התיעוד המקומם מחומות עכו: ילדים מושלכים מגובה למים | (צפו היום בכיכר)יוסי סרגובסקי