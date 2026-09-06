קושנר: יש ממשלה פלסטינית חדשה שתנהל את עזה

"הבופור החדש נפל, אבל ההנהגה שוב שבויה בקונספציה" | תא"ל (מיל') אורן סולומון עושה סדר באולפן 'כיכר השבת': למה ההסתמכות על צבא לבנון היא איוולת גמורה, איזה יעד צה"ל חייב לכבוש בסבב הבא – ואיך הלחץ הכלכלי של טראמפ עלול לדחוף את איראן דווקא להבעיר את המזרח התיכון? | צפו בריאיון המלא (צבא וביטחון)

יוסי סרגובסקי