שני פצועים קל בתאונה בין אוטובוס לקורקינט באשקלון

מבזקים נוספים
עשן כבד על המסלול: מטוס של אמזון חרג ממסלולו ופגע בכלי רכב
מטוס מטען של אמזון חרג מהמסלול בנמל התעופה הבין-לאומי של מיאמי, פגע במספר כלי רכב ועלה באש (בעולם)אריה רוזן
5 נפגעים בתאונת דרכים בכביש 99 ליד שניר, ילדה במצב קשה
5 נפגעים פונו הערב (20:12) בעקבות תאונת דרכים בכביש 99 סמוך לשניר. צוותי מד"א פינו במסוק ובניידות לבתי החולים רמב"ם וזיו: ילדה כבת 10 במצב קשה עם חבלת בטן, צעיר בן 19 במצב בינוני עם חבלות בפנים ובאגן, ושלושה נוספים במצב קל.קובי רוזן
עטוף בטלית הירושה: ה'סליחות' הראשונות אצל האדמו"ר מסקולען לייקווד
האדמו"ר מסקולען לייקווד ירד לפני התיבה לאמירת סליחות ראשונות בהיכל בית מדרשו, כשהוא עטוף בטלית ירושה מאביו הרה"ק מסקולען זי"ע | בסיום המעמד עברו החסידים בסך לקבל את ברכת הקודש לשנה טובה (חסידים)חיים רוזנבוים
האיחוד החדש יצר מהפך בסקרים: גוש נתניהו מוביל על פני איזנקוט
סקר כאן חדשות מעניק יתרון מנדטים לגוש נתניהו על פני גוש איזנקוט - בעקבות החיבור החדש בין הנדל לזליכה ונטישתו של חילי טרופר | לפי הסקר החדש, הרשימה המשותפת של יועז הנדל וירון זליכה עוברת את אחוז החסימה וזוכה בארבעה מנדטים, באופן שמקשה על שני הגושים (בארץ)משה בשן
רוכב קורקינט בן 40 נפגע מרכב באשדוד ופונה במצב בינוני
גבר כבן 40 נפגע הערב (20:36) מרכב בעת שרכב על קורקינט חשמלי ברחוב מיכקשוילי באשדוד. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים שיבא-תל השומר במצב בינוני, עם חבלת ראש.קובי רוזן
קושנר: יש ממשלה פלסטינית חדשה שתנהל את עזה
ג'ארד קושנר, יועץ בכיר בממשל טראמפ, הצהיר כי קיימת ממשלה פלסטינית טכנוקרטית חדשה שאינה הרשות הפלסטינית ואינה חמאס. לדבריו, לא ניתן להכניס את הממשלה לעזה כל עוד יש בה נשק, והיקף המיליטריזציה של הרצועה "מעבר למה שניתן לדמיין". קושנר טען כי ארה"ב הזרימה כמויות עצומות של סיוע לעזה ושיעור תת-התזונה בה כעת מהנמוכים בעולם. "יש לנו תוכנית לשיקום עזה, הדברים האלה לוקחים זמן", אמר.קובי אטינגר
גבר בן 42 נפצע בינוני לאחר שנפל מסולם בגן יבנה
גבר בן 42 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מסולם בחצר ביתו בגן יבנה תוך כדי גיזום עץ. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
איילת שקד שמה סוף לחרושת השמועות: "לא אצטרף"
שרת הפנים לשעבר איילת שקד החליטה שלא להתמודד בבחירות הקרובות | הבחירה שלה נעשתה מתוך הבנה "שאין לה אפשרות לעבור את אחוז החסימה" (בארץ)משה בשן