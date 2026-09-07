מכה לערוץ 14: ישלם 100 אלף שקל על לשון הרע

מבזקים נוספים
הלקוח הכריש: אזרח לימד את מוכר הגלידה לקח
במשך שנים מוכרי הגלידה הטורקיים הפכו את מסירת הגביע למופע משעשע, כשהם שולפים אותו שוב ושוב מידי הלקוח. הפעם הלקוח החליט להפוך את המשחק – והשאיר את המוכר בלי מילים (חדשות בעולם)דני שפיץ
צפו; אלפי חסידי באבוב 45 בסליחות ראשונות – ומה הכריז המשב"ק בסיום?
אלפי חסידי באבוב 45 התכנסו אתמול באשמורת הבוקר לאמירת סליחות ראשונות בצל האדמו"ר, בהיכל בית המדרש הגדול בבורו פארק | האדמו"ר ירד לפני התיבה בנוסח המלבב ועורר את הקהל לתשובה | בסיום אמירת הסליחות הכריז המשב"ק הרב חיים יונה וייס, בפקודת הקודש של האדמו"ר, כי כל הציבור יגיד יחדיו פרק כ' בתהילים לרפואת האדמו"ר מויז'ניץ, רבי ישראל בן לאה אסתר, בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)חיים רוזנבוים
"א צענטער": הפרויקט ההיסטורי של 'שטיבלאך זכרון משה' יצא לדרך
קרוב ל 120 שנה ש'שטיבלאך זכרון משה' פתוח לתפילה בפני כל יהודי, בכל שעה ובכל זמן | כעת יוצא מרכז התפילה העולמי של כלל ישראל למהלך רחב של שיפוץ, בנייה וחידוש | תחת הקריאה הירושלמית המוכרת "א צענטער" נקרא הציבור להיות שותף בפארו וכבודו של בית ה' (חרדים)אסף מגידו
אבל בעולם התשובה | המשפיע הברסלבי רבי ישראל יצחק בזנסון זצ"ל הלך לעולמו
מחסידות ברסלב נגדעה אמש דמות הוד, עם הסתלקותו לשמי מרום של המשפיע הרה"צ רבי ישראל יצחק בזנסון זצ"ל | המנוח זצ"ל זכה בחייו להחזיר אלפים בתשובה וחיבר ספרים שהופצו במיליון עותקים | מסע ההלוויה יתקיים היום בצפת.חיים רוזנבוים
שלף ופתח באש: שר הבריאות הפגין יכולות של רוצח שכיר
הוא אינו גנרל, לא קצין ולא איש ביטחון – אלא נוירוכירורג שמונה לשר הבריאות | סרטון קצר הפך אותו בתוך שעות לשיחת היום (חדשות בעולם)דני שפיץ
ברקע התפילות לרפואתו; האדמו"ר מויז'ניץ הגיע לקרייה וקיבל את זקני החסידים
האדמו"ר מויז'ניץ, שהגיע לרגל יום ראשון של סליחות אל מעון קודשו בקריית ויז'ניץ בבני ברק, קיבל אמש את כלל זקני החסידים לקראת הימים הנוראים, אשר התרגשו לראות פני מלך באנפין נהירין | בסיום קבלת הקהל חזר האדמו"ר לבית האכסניה במושב אורה | כלל ישראל ממשיכים להעתיר לרפואתו השלימה של האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר.חיים רוזנבוים
חסמה והזמינה משטרה: בחור ישיבה נעצר לשעות ארוכות בגלל תלונת שווא
בחור ישיבה נעצר לאחר עימות עם עובדת UPS שחסמה את התנועה ברחוב. העובדת הפילה את מכשיר הטלפון שלו, ולאחר מכן טענה בפני המשטרה כי איים עליה בסכין. בעקבות התערבות עסקנים מקומיים שוחרר הבחור מתחנת המשטרה כעבור כשש שעות, וכעת הוא דורש למצות עמה את הדין (חרדים)דניאל הרץ
צה"ל פרסם הנחיות פינוי לכפר דיר א-זהראני בדרום לבנון
דוברת צה"ל בערבית פרסמה לפנות בוקר הנחיות פינוי למבנה בכפר דיר א-זהראני שצפונית לנבטיה בדרום לבנון. המבנה הותקף לאחר מכן. ערוצים לבנוניים דיווחו על תנועת מתפנים גדולה מהכפר ומאזורים נוספים באזור נבטיה בעקבות ההסלמה ביומיים האחרונים. שובן של המפות האדומות והנחיות הפינוי יוצרות אפקט פסיכולוגי על התושבים הלבנונים לאחר רגיעה ארוכה יחסית, ומספר ההרוגים והפצועים מטפס שוב.קובי אטינגר