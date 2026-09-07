בחור ישיבה נעצר לאחר עימות עם עובדת UPS שחסמה את התנועה ברחוב. העובדת הפילה את מכשיר הטלפון שלו, ולאחר מכן טענה בפני המשטרה כי איים עליה בסכין. בעקבות התערבות עסקנים מקומיים שוחרר הבחור מתחנת המשטרה כעבור כשש שעות, וכעת הוא דורש למצות עמה את הדין (חרדים)

דניאל הרץ