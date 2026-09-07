"א צענטער": הפרויקט ההיסטורי של 'שטיבלאך זכרון משה' יצא לדרך

אם בת 40 מאילינוי תלתה את בנה בן השנתיים במרתף ביתם. שכנה שמצאה את הפעוט ניסתה לבצע בו החייאה והצילה את חייה של האם, אך בבית החולים נקבע מותו של הילד. בחקירתה טענה האם כי האמינה שבנה הוא "השטן", בעוד סנגורה טוען כי פעלה תחת התקף פסיכוטי קשה | תיאורים קשים לקריאה (בעולם)

יוסי נכטיגל