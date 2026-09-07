האם האמינה שבנה בן השנתיים הוא "השטן" – ועשתה את הנורא מכל

איראן צפויה להכריז על צעד חדש במלחמה עם ארה"ב על השליטה במצרי הורמוז | המהלך המתואם עם עומאן צפוי לעורר את זעמו של הנשיא טראמפ שכבר איים על מדינצ המפרץ אם תשתף פעולה עם איראן (חדשות)

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