מבזקים נוספים
הפרה הנרקומנית: הטריק המדהים של המבריחים באמריקה
תקופת היובש בארצות הברית נאלצו היצרנים להסתתר ביערות ובאזורים מבודדים וכדי שהשוטרים לא יוכלו לעקוב אחריהם, הם מצאו פתרון שנראה כמעט בלתי נתפס (חדשות בעולם)דני שפיץ
שמעון טובול בריאיון: "שלושה מנדטים שלא יצביעו ימליכו ממשלת שמאל" | צפו
סגן ראש עיריית באר שבע ומספר 2 במפלגת 'נעם', שמעון טובול, התארח באולפן 'כיכר השבת' לריאיון גלוי • על הקשר המתחזק בין המפלגה לציבור החרדי, הדרישה לתיק החינוך בממשלה הבאה, חוק הגיוס, והפנייה לאלו שמתכוונים להישאר בבית ביום הבחירות: "שלושה מנדטים שלא מצביעים ימליכו ממשלת שמאל" • צפו (פוליטי)יוסי סרגובסקי
ברגע האחרון: הילדה הקטנה רצה לכביש - האזרח האמיץ זינק עליה והציל את חייה
עובד בחנות במדינת פואבלה המקסיקנית הפך לגיבור היום לאחר שהציל ילדה מלהידרס בשדרה עמוסת תנועה | הרגע הדרמטי שהתרחש אתמול כולו תועד על ידי מצלמות אבטחה (בעולם)כיכר השבת
דיווח: המהלך הבא של איראן שירגיז את טראמפ - וההכרזה הצפויה בקרוב
איראן צפויה להכריז על צעד חדש במלחמה עם ארה"ב על השליטה במצרי הורמוז | המהלך המתואם עם עומאן צפוי לעורר את זעמו של הנשיא טראמפ שכבר איים על מדינצ המפרץ אם תשתף פעולה עם איראן (חדשות)כיכר השבת
גבר נפצע מדקירה בחוות מעוז יהודה סמוך לעוצרין
גבר נפצע הבוקר (10:38) מדקירה בחוות מעוז יהודה סמוך לעוצרין. חובשים ופראמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל מעניקים לו טיפול רפואי במקום עם פצע דקירה.קובי רוזן
מ-140 מדינות: פתקי התפילה שהוטמנו בין אבני הכותל - פונו לגניזה
עשרות אלפי פתקי תפילה נשלחו בשנה האחרונה מ-140 מדינות להטמנה בין אבני הכותל המערבי • בין הפתקים: תפילות מרגשות לשלום בין העמים שנשלחו ממדינות עוינות, לצד פתקים שהוטמנו בידי מנהיגי עולם, לוחמי צה"ל, אזרחי ישראל ותיירים (בארץ)קובי אטינגר
הודה בשיחת טלפון: נהג יפצה בעלי BMW ב-20 אלף שקל
בית משפט השלום בהרצליה פסק כי על נהג וחברת הביטוח שלהם לשלם מעל עשרים אלף שקלים לבעל רכב היוקרה, לאחר שסרטון שצולם בזמן אמת הוכיח כי הודה בשיחת טלפון אישית כי נכנס לצומת מסוכן באור אדום (חוק ומשפט)דניאל הרץ
פצוע בינוני-קשה בדקירה בחוות מעוז יהודה סמוך לעוצרין
גבר בן 20 נפצע במצב בינוני עד קשה מדקירה בחוות מעוז יהודה סמוך לעוצרין. הדיווח התקבל במד"א בשעה 10:38. צוותי מד"א וכוח רפואה של צה"ל מעניקים לו טיפול במקום.קובי אטינגר