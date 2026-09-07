מבזקים נוספים
דיווח: המהלך הבא של איראן שירגיז את טראמפ - וההכרזה הצפויה בקרוב
איראן צפויה להכריז על צעד חדש במלחמה עם ארה"ב על השליטה במצרי הורמוז | המהלך המתואם עם עומאן צפוי לעורר את זעמו של הנשיא טראמפ שכבר איים על מדינצ המפרץ אם תשתף פעולה עם איראן (חדשות)כיכר השבת
גבר נפצע מדקירה בחוות מעוז יהודה סמוך לעוצרין
גבר נפצע הבוקר (10:38) מדקירה בחוות מעוז יהודה סמוך לעוצרין. חובשים ופראמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל מעניקים לו טיפול רפואי במקום עם פצע דקירה.קובי רוזן
מ-140 מדינות: פתקי התפילה שהוטמנו בין אבני הכותל - פונו לגניזה
עשרות אלפי פתקי תפילה נשלחו בשנה האחרונה מ-140 מדינות להטמנה בין אבני הכותל המערבי • בין הפתקים: תפילות מרגשות לשלום בין העמים שנשלחו ממדינות עוינות, לצד פתקים שהוטמנו בידי מנהיגי עולם, לוחמי צה"ל, אזרחי ישראל ותיירים (בארץ)קובי אטינגר
הודה בשיחת טלפון: נהג יפצה בעלי BMW ב-20 אלף שקל
בית משפט השלום בהרצליה פסק כי על נהג וחברת הביטוח שלהם לשלם מעל עשרים אלף שקלים לבעל רכב היוקרה, לאחר שסרטון שצולם בזמן אמת הוכיח כי הודה בשיחת טלפון אישית כי נכנס לצומת מסוכן באור אדום (חוק ומשפט)דניאל הרץ
פצוע בינוני-קשה בדקירה בחוות מעוז יהודה סמוך לעוצרין
גבר בן 20 נפצע במצב בינוני עד קשה מדקירה בחוות מעוז יהודה סמוך לעוצרין. הדיווח התקבל במד"א בשעה 10:38. צוותי מד"א וכוח רפואה של צה"ל מעניקים לו טיפול במקום.קובי אטינגר
באתר הרשמי של הבית הלבן: מהיום תוכלו "לגרש מהגרים" בעצמכם
הבית הלבן השיק בסוף השבוע משחקי מחשב חדשים באתר הרשמי שלו | בין המשחקים: גירוש מהגרים בסגנון 'סנייק' | חברת טטריס הסתייגה (בעולם)אריה רוזן
הלך 420 קילומטר בגלל וויכוח עם אשתו: השוטרים לא האמינו למראה עיניהם
גבר איטלקי שיצא מביתו לאחר ויכוח עם אשתו החליט לצאת להליכה כדי להירגע, אך המשיך לצעוד במשך כשבוע עד שנמצא מאות קילומטרים מביתו. "אני בסדר, אני רק קצת עייף", אמר כשנמצא (בעולם)אריה רוזן
סולברג אסר על פייגלין להשתמש בסמל המדינה בתעמולת הבחירות
יו"ר ועדת הבחירות נעם סולברג קיבל עתירה נגד השימוש שעשו משה פייגלין ומפלגת זהות בסמל המדינה במסגרת תעמולת בחירות (משפט)משה כהן