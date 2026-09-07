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פיגוע דקירה בחוות מעוז בשומרון - נער בן 19 נפצע באורח בינוני-קשה
בפיגוע דקירה בחוות מעוז סמוך לעוצרין שבשומרון נפצע נער בן 19, תושב המקום, באורח בינוני-קשה. הנער נדקר בפלג גופו העליון ופונה לבית החולים. כוחות גדולים ממשטרת מחוז ש"י, לוחמי מג"ב איו"ש וכוחות צה"ל הגיעו לזירה. חוקרי מערך הזיהוי הפלילי החלו באיסוף ראיות וממצאים. חקירת המקרה הוטלה על מפלג המיעוטים ביחידה המרכזית של מחוז ש"י.קובי רוזן
צה"ל חיסל את המחבל שביצע פיגוע דקירה בכפר עוצרין
לוחמי צה"ל חיסלו את המחבל שביצע את פיגוע הדקירה במרחב כפר עוצרין שבחטיבת שומרון. המחבל דקר אזרח ישראלי ונמלט מהמקום. כוחות צה"ל פתחו בסריקות והטילו חסמים במרחב. כוח צה"ל איתר את המחבל בסמוך לרכבו במרחב הכפר אידנא. המחבל ניסה לדקור את הלוחמים, ומפקד פלוגה מגדוד 411 הגיב בירי לעברו וחיסל אותו.ב. ניסני
פצוע קשה בפיגוע דקירה בחוות מעוז יהודה בשומרון; המחבל נמלט וחוסל
אזרח ישראלי נפצע קשה בפיגוע דקירה בחוות מעוז יהודה בסמוך ליישוב עוצרין בשומרון | כוחות צה"ל פתחו במצוד אחר המחבל שנמלט עם רכבו - וחיסלו אותו לאחר שניסה לדקור את הלוחמים (צבא)ב. ניסני
משרד הבריאות מזהיר מפני רחצה בחופי קרית חיים
משרד הבריאות הוציא אזהרת רחצה לחופי קרית חיים, לאחר שנמצאו תוצאות מיקרובאליות חריגות בבדיקות איכות המים. המשרד ממשיך במעקב ומדגיש כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד.יוסי נכטיגל
גורמים בחסידות בעלזא מתדרכים: ההחלטה נפלה - ישראל אייכלר יוחלף באליקים שטארק
ישראל אייכלר, נציג חסידות בעלזא ב'יהדות התורה' המכהן כעת כסגן שר התקשורת, וכיהן בכנסת לסירוגין מאז שנת 2003, צפוי להיות מוחלף ברשימה לקראת הבחירות לכנסת ה-26, כך מתדרכים גורמים בחסידות בעלזא | כפי שנחשף אמש ב'כיכר השבת', מי שיחליף אותו יהיה בכיר החסידות אליקים שטארק (חדשות)חנני ברייטקופף
כוכב טיקטוק בן 35: האיש שהרעיד את גרמניה ויסלק מהגרים
מחיוך למצלמה ועד לניצחון היסטורי: אולריך זיגמונד הפך בתוך זמן קצר לאחד הפנים המזוהות ביותר עם הימין הגרמני (חדשות בעולם)דני שפיץ
ההמצאה המטורפת שהפילה את השוטרים האמריקאים בפח
תקופת היובש בארצות הברית נאלצו היצרנים להסתתר ביערות ובאזורים מבודדים וכדי שהשוטרים לא יוכלו לעקוב אחריהם, הם מצאו פתרון שנראה כמעט בלתי נתפס (חדשות בעולם)דני שפיץ
שמעון טובול בריאיון: "שלושה מנדטים שלא יצביעו ימליכו ממשלת שמאל" | צפו
סגן ראש עיריית באר שבע ומספר 2 במפלגת 'נעם', שמעון טובול, התארח באולפן 'כיכר השבת' לריאיון גלוי • על הקשר המתחזק בין המפלגה לציבור החרדי, הדרישה לתיק החינוך בממשלה הבאה, חוק הגיוס, והפנייה לאלו שמתכוונים להישאר בבית ביום הבחירות: "שלושה מנדטים שלא מצביעים ימליכו ממשלת שמאל" • צפו (פוליטי)יוסי סרגובסקי