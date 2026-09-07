חשוד נעצר לאחר מרדף בכביש 90 - ניגח ניידת ופצע שני שוטרים

מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים ברכס עלי טאהר בדרום לבנון. אין נפגעים לכוחות הצבא. בתגובה, תקף צה"ל תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים, ביניהן מחסן אמצעי לחימה. בנוסף, תקף הצבא מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה בכפר רומאן. נבדקת טענה כי מספר אזרחים נפגעו בתקיפות. בעקבות שיגור רחפנים אתמול, חיסל צה"ל מספר מחבלים במרחב נבטיה.

ב. ניסני