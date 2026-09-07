צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בתגובה לשיגור רחפני נפץ בדרום לבנון

לקראת סגירת הרשימות: נתניהו צפוי לשריין את עו״ד דוד פטר שייצג את הממשלה בבג״ץ | בשנים האחרונות הפך פטר לאחד מכוכבי הימין לאחר שייצג את הממשלה והשרים בבג״ץ, במקרים שבהם עמדתם לא יוצגה בידי היועצת המשפטית לממשלה (פוליטי)

יוני גבאי