לפיד ויתר על "פה": בנט הגיש ראשון את רשימת המפלגה לכנסת

מבזקים נוספים
ללא איחודים: עופר וינטר הגיש את רשימת "עמך ישראל" לכנסת
למרות הלחצים להתאחד: מפלגת 'עמך ישראל' בראשות תא"ל (במיל') עופר וינטר הגישה לפני זמן קצר את רשימת מועמדיה הרשמית לוועדת הבחירות המרכזית לקראת הבחירות לכנסת ה-26 (פוליטי)כיכר השבת
נער בן 17 נפצע באורח בינוני בתאונת אופניים בטייבה
נער בן 17 נפצע היום (14:53) במהלך רכיבה על אופניים בטייבה. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני, עם חבלות בפנים ובגפיים.קובי רוזן
לבנון: 27 הרוגים ו-69 פצועים בתקיפות ישראליות ב-3 ימים
משרד הבריאות הלבנוני דיווח כי לפחות 27 בני אדם נהרגו ו-69 נוספים נפצעו בתקיפות ישראליות בלבנון במהלך שלושת הימים האחרונים.קובי אטינגר
צה"ל חיסל מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס בעיר עזה
צה"ל תקף אתמול במרחב עיר עזה וחיסל את יוסף עכילה, מפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. לפי דובר צה"ל, המחבל קידם בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד כוחות הצבא ואזרחי ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל להסרת איום מיידי. לפני התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, כולל שימוש בחימוש מדויק ותצפית אווירית.ב. ניסני
הגר"מ שטרנבוך מברך את המצטרפים למיזם "כלא 1,000"
לאחר שנחשף לפרטי המיזם, הגר"מ שטרנבוך הביע את ברכתו וחיזק את ידי העוסקים ביוזמה המבקשת להעניק גב וסיוע לבני תורה שנעצרו בעקבות לימוד התורה (חרדים)אסף מגידו
תיעוד מיוחד; אמירת סליחות במודז'יץ – והשלט שהורה מתי לענות 'אמן'
מאות חסידי מודזי'ץ התכנסו במוצאי שבת לאמירת סליחות ראשונות בצל האדמו"ר, בהיכל בית המדרש החדש בבני ברק | לצד ארון הקודש החדש שנחשף לראשונה, נרשם גימיק ייחודי שמנע את קטיעת הניגונים | תיעוד וסיקור (חסידים)חיים רוזנבוים
גדו"י נתנו את ברכתם למיזם האדיר "כלא 1000": מענק לבני תורה עצורים
ברקע ההרשמה המונית בקהילות מרנן ורבנן גדולי הדור נתנו את ברכתם למיזם האדיר "כלא 1000", המעניק 1,000 שקלים לכל יום מעצר לבני תורה. המיזם, שזוכה לפיקוחם של גדולי הדיינים, מבוסס על מודל קרנות היתומים ויוצא כעת למבצע רישום מיוחד בימים אלו (חרדים)אסף מגידו
גאוני: המיזם שיעניק 1000 ש"ח לכל יום מעצר של תלמידי ישיבה עריקים
ברקע ההרשמה המונית בקהילות מרנן ורבנן גדולי הדור נתנו את ברכתם למיזם האדיר "כלא 1000", המעניק 1,000 שקלים לכל יום מעצר לבני תורה. המיזם, שזוכה לפיקוחם של גדולי הדיינים, מבוסס על מודל קרנות היתומים ויוצא כעת למבצע רישום מיוחד בימים אלו (חרדים)יוסי כץ