בשל הבנייה | הסליחות של אלכסנדר עברו לאודיטוריום העירוני

מבזקים נוספים
אולטימטום לנתניהו מבית הדין של הליכוד: "פרסם את השריונים עד השעה 21:00"
ביה"ד של הליכוד מפנה אולטימטום לרה"מ: "מן הראוי שהצעת השריונים תפורסם במהרה. אחרת, הדבר עלול להתפרש כמחטף בלתי ראוי" | כל הפרטים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
בית הדין של הליכוד דרש מנתניהו לפרסם מועמדים לשריון תוך שעתיים
בית הדין של הליכוד הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו לפרסם את רשימת מועמדיו לשריון בתוך שעתיים. בהחלטה צוין כי אם לא יעשה כן, הוא עלול להסתכן בהצבעה חשאית.כיכר השבת
הח"כ הודיע על נטישת גנץ: "בוחן הקמת מפלגה חברתית ביממה הקרובה"
חבר הכנסת מיכאל ביטון עוזב את מפלגת גנץ • מנהל מגעים מתקדמים עם דני מירן ממפלגת הגמלאים | הרשימה החדשה אותה בוחנים תיקרא "דור ודור" (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
צעיר בן 20 נפצע אנוש באירוע אלימות בטמרה
צעיר כבן 20 נפצע באורח אנוש באירוע אלימות בשכונת אל שריף בטמרה. צוותי איחוד הצלה ביצעו פעולות החייאה במקום לאחר שהצעיר איבד הכרה. הוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה עם פציעות חודרות כשמצבו מוגדר אנוש. רופא ד"ר מוחמד עואד והחובשים אחמד יאסין ומחמוד חיג'אזי העניקו לו טיפול רפואי ומתן תרופות מצילות חיים.קובי רוזן
צה"ל הסיט חימוש בזמן אמת למניעת פגיעה באזרחים בעזה
צה"ל תכנן אתמול תקיפה נגד מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה. במהלך התקיפה זוהתה התקהלות אזרחים בסמוך למחבל. מכיוון שלא ניתן היה לבטל את החימוש לאחר הטלתו, הוסט החימוש ממסלולו בזמן אמת כדי למנוע פגיעה באזרחים. דובר צה"ל הדגיש כי האירוע ממחיש את מחויבות הצבא להבחין בין מחבלים לאזרחים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים.ב. ניסני
צה"ל הסיט טיל שהיה באוויר כדי להציל אזרחים בעזה | צפו בתיעוד
במהלך תקיפת מחבל חמאס זוהתה התקהלות אזרחים • החימוש הוסט ממסלולו בזמן אמת כדי לא לפגוע באזרחים | צפו בתיעוד מהרצועה (צבא וביטחון)ב. ניסני
"עורכים סרטונים של מרנן ורבנן": הדרמה בשידור, סערת המודעות המזוייפות והמפלגה החדשה | צפו
בפרק סוער של תוכנית "דבר ראשון", פתחו המגישים משה מנס ושוקי סלומון את כל הקלפים: החל מהפשקווילים הביזאריים שמחתימים רבנים שנפטרו, דרך עדות כואבת ואישית על מניפולציות של עסקנים בחצרות גדולי הדור ועד לעמדות מפתיעות על הייצוג של הציבור העובד | וגם הטיפול בפוסט-טראומה והבהלה מחולה האמבה בכנרת | צפו בתוכנית המרתקת (דבר ראשון)משה מנס ושוקי סלומון
בית ספר המריבה בבני ברק: מכתב חריג של רב השכונה: "עגמת נפש נוראית"
רב השכונה הגאון רבי יהודה אריה שווארץ, חושף את הרקע למפגש בין תלמידי המוסדות • ראש הישיבה הורה על עיכוב פתיחת הלימודים בחצי שעה | המכתב המלא (חרדים)קובי ישראל