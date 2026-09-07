מאות חסידי קרעטשניף י-ם התכנסו באשמורת הבוקר של יום ראשון לשמוע אל הרינה ואל התפילה, כאשר האדמו"ר ירד לפני התיבה לאמירת סליחות ראשונות מתוך רגש וכיסופים עם נוסח המלבב העובר מדור דור בחצר החסידות, אשר עורר את הלבבות לקראת יום הדין הבעל"ט (חסידים)

חיים רוזנבוים