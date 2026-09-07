שני גברים נפצעו באירוע אלימות בלוד

מבזקים נוספים
"עורכים סרטונים של מרנן ורבנן": הדרמה בשידור, סערת המודעות המזוייפות והמפלגה החדשה | צפו
בפרק סוער של תוכנית "דבר ראשון", פתחו המגישים משה מנס ושוקי סלומון את כל הקלפים: החל מהפשקווילים הביזאריים שמחתימים רבנים שנפטרו, דרך עדות כואבת ואישית על מניפולציות של עסקנים בחצרות גדולי הדור ועד לעמדות מפתיעות על הייצוג של הציבור העובד | וגם הטיפול בפוסט-טראומה והבהלה מחולה האמבה בכנרת | צפו בתוכנית המרתקת (דבר ראשון)משה מנס ושוקי סלומון
בית ספר המריבה בבני ברק: מכתב חריג של רב השכונה: "עגמת נפש נוראית"
רב השכונה הגאון רבי יהודה אריה שווארץ, חושף את הרקע למפגש בין תלמידי המוסדות • ראש הישיבה הורה על עיכוב פתיחת הלימודים בחצי שעה | המכתב המלא (חרדים)קובי ישראל
בן גביר הציע למקורבו החרדי מקום ברשימה - והוא סירב; זו הסיבה
השר בן גביר הציע ליועצו הבכיר אריאל אלחרר מקום ריאלי ברשימת עוצמה יהודית • אלחרר הודה אך סירב: "מערך דוברות חזק חיוני במיוחד" | "דווקא עכשיו אני נדרש להמשיך במשימה" (פוליטי מדיני)יאיר טוקר
"זה מה שיגן עלינו"; המסר של האדמו"ר מזוטשקא לקראת ראש השנה
מאות חסידי זוטשקא התכנסו במוצאי שבת לאמירת סליחות ראשונות בהיכל הטישים החדש בבני ברק • קודם התפילה נשא האדמו"ר משא התעוררות נוקב, והתמקד בשמירת שבת כ"מליץ יושר" לקראת ראש השנה שחל בשבת • בהמשך ירד לפני התיבה בנוסח המלבב (חסידים)חיים רוזנבוים
אשמורת הבוקר בווילאמסבורג: סליחות ראשונות ב'תולדות צבי ד'ספינקא'
מאות חסידי תולדות צבי ד'ספינקא התכנסו אתמול (ראשון), באשמורת הבוקר לאמירת סליחות ראשונות בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בווילאמסבורג | בסיום המעמד עברו הקהל להתברך בברכת השנים (חסידים)חיים רוזנבוים
נתפס חצי טון גז פיראטי באחסון מסוכן בדלית אל-כרמל ועספיא
בלשי משטרת ישראל ויס"מ חוף תפסו היום מעל חצי טון גז פיראטי בבלונים בעספיא ובדלית אל-כרמל. החשוד, לפי החקירה, מייבא בלוני גז מיהודה ושומרון ומאחסן אותם מאחורי ביתו ובמחסן ללא רישיון וללא אמצעי בטיחות, ומשווק אותם ללקוחות מבלי שעברו בדיקות בטיחות. הבלונים הוחרמו והועברו לחזקת מנהל הגז.קובי רוזן
איראן בפאניקה: זה המשבר הכלכלי שמאיים להפיל את המשטר והניסיון לטשטש אותו על ידי הסלמה
בעוד ארצות הברית מהדקת את טבעת החנק הכלכלית ומצליחה לאבטח את תנועת מכליות הנפט במצר הורמוז, בטהראן מתחילים להרגיש את הלחץ. בכירים באיראן מודים בעומק המשבר, מחירי הדלק במדינה מזנקים בניסיון למנוע קריסה, ואיומי הנקמה כלפי וושינגטון רק הולכים ומחריפים. בכירים איראניים מודים: קשה יותר ויותר לעמוד בלחץ האמריקני נגד איראן (חדשות בעולם)יוסי נכטיגל
הזינוק הענק של הישראלים שנוחתים במדינה המוסלמית הידידותית וההכנות לחגי תשרי
באקו רושמת בזמן האחרון שינוי חיובי והישראלים זורמים, כ-30 טיסות ישירות בשבוע וזינוק במספר המבקרים • הרב איסייב: "יהודים מרגישים כאן בביטחון" | סיקור ותיעוד (בעולם)יוסי נכטיגל