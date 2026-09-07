בית הדין של הליכוד הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו לפרסם את רשימת מועמדיו לשריון בתוך שעתיים. בהחלטה צוין כי אם לא יעשה כן, הוא עלול להסתכן בהצבעה חשאית.

כיכר השבת