גבר בן 30 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בצומת תל ערד

מבזקים נוספים
סיעות שלומי אמונים ומחזיקי הדת לדגל התורה: תמתינו עם ההסכם לריצה משותפת
סעות שלומי אמונים ומחזיקי הדת: סיעות שלומי אמונים ומחזיקי הדת הודיעו לצוותי המו"מ של דגל התורה שימתינו לעת עתה עם החתימה על ההסכם לריצה משותפת עם אגודת ישראל, בעקבות התנהלות הסיעה המרכזית בישיבת המועצה הערב.קובי ישראל
האולטימטום נגמר, נתניהו שותק: ראש הממשלה נגד בית הדין של הליכוד
למרות האולטימטום שנתן בית הדין של הליכוד, ראש הממשלה בחר שלא לפרסם את רשימת השריונים הערב עד השעה 21:00 | בעקבות סירובו של נתניהו עשויה להתקיים במזכירות המפלגה הצבעה חשאית על השריונים, שבמסגרתה ניתן יהיה להפיל כל אחד מהם בנפרד (בארץ)משה בשן
פיצוץ באגודת ישראל: גור הדיחה את נציג צאנז מהרשימה לכנסת
ישיבת מועצת אגודת ישראל התפוצצה במהלך ההצבעה על הרשימה • נציגי גור דרשו להדיח את משה שמעון רוט מהמקום החמישי | "ביזוי של חבר מועצת גדולי התורה" (חרדים)קובי ישראל
הישיבות הליטאיות שעברו לשעון חורף - בגלל המנהג האשכנזי | מעייריב
דרמה בבעלזא: חבר הכנסת אייכלר מוחלף | מכה למוטי לייטנר: השיריון של גולדברגר טורף את הקלפים | הישיבות שעברו לשעון חורף ומשנות את כללי המשחק | כלא אלף: המיזם החרדי שתופס תאוצה | רה"י הגר"ר אלבז בהפתעה ללוחמי מג"ב (מעייריב)איצלה כץ
בית שמש: חרדי נחנק כשאכל שניצל ונאבק על חייו - פונה במצב קשה
גבר חרדי בן 53 איבד הכרה בביתו ברמה ד׳ • צוותי איחוד הצלה ביצעו החייאה מאומצת והחזירו את ליבו לפעום | פונה לשערי צדק במצב קשה (חדשות חרדים)דוד הכהן
תן נגוע בכלבת במעיין ברוך שבגליל העליון
משרד הבריאות הודיע על תן נגוע בכלבת שנמצא ביישוב מעיין ברוך בגליל העליון. ההודעה על התן הנגוע התקבלה ב-7 בספטמבר 2026. המשרד קורא למי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור עם בעל חיים משוטט בין 20.08-03.09 לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות צפת בטלפון 04-6994257 או 04-6994200 לשקול מתן טיפול מונע. לאחר שעות העבודה יש לפנות לחדר מיון. החקירה האפידמיולוגית נמשכת וכרגע לא ידוע על מגעים.יוסי נכטיגל
חיסול כפול בעזה: שני מחבלים שהטמינו מטענים נגד כוחות צה"ל - חוסלו
צבחי חדר אלבטריחי מגא"פ ואחמד פואד חליל חלס מחמאס חוסלו בתקיפות מדויקת • שני המחבלים הטמינו מטענים נגד כוחות צה"ל ברצועה | התקיפות בוצעו להסרת איום מיידי (צבא וביטחון)ב. ניסני
אחרי הכישלון של ארדן, עליזה בלוך מצטרפת לעוד מפלגה שלא בטוח עוברת את אחוז החסימה
ראש עיריית בית שמש לשעבר הצטרפה לרשימת כחול לבן, לאחר שארדן החליט לעזוב את המפלגה • גנץ: "תוספת משמעותית" | "המחויבות שלי לאחדות" (פוליטי מדיני)יוני גבאי