גבר בן 30 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בצומת תל ערד

משרד הבריאות הודיע על תן נגוע בכלבת שנמצא ביישוב מעיין ברוך בגליל העליון. ההודעה על התן הנגוע התקבלה ב-7 בספטמבר 2026. המשרד קורא למי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור עם בעל חיים משוטט בין 20.08-03.09 לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות צפת בטלפון 04-6994257 או 04-6994200 לשקול מתן טיפול מונע. לאחר שעות העבודה יש לפנות לחדר מיון. החקירה האפידמיולוגית נמשכת וכרגע לא ידוע על מגעים.

יוסי נכטיגל