תן נגוע בכלבת במעיין ברוך שבגליל העליון

למרות האולטימטום שנתן בית הדין של הליכוד, ראש הממשלה בחר שלא לפרסם את רשימת השריונים הערב עד השעה 21:00 | בעקבות סירובו של נתניהו עשויה להתקיים במזכירות המפלגה הצבעה חשאית על השריונים, שבמסגרתה ניתן יהיה להפיל כל אחד מהם בנפרד (בארץ)

משה בשן