האולטימטום נגמר, נתניהו שותק: ראש הממשלה נגד הליכוד 

בית הדין של הליכוד הציב הערב (שני) אולטימטום לראש הממשלה ויו"ר המפלגה בנימין נתניהו, והורה לו לפרסם עד השעה 21:00 את הצעת השריונים שלו לרשימת הליכוד. ראש הממשלה בחר שלא לעשות זאת.

בעקבות סירובו של נתניהו עשויה להתקיים במזכירות המפלגה הצבעה חשאית על השריונים, שבמסגרתה ניתן יהיה להפיל כל אחד מהם בנפרד.

בהחלטה שפורסמה מוקדם יותר ע"י בית הדין נכתב כי פרסום שמות המשוריינים זמן קצר לפני ההצבעה "עלול להתפרש כמחטף בלתי ראוי". בית הדין ציין כי אמנם אילוצים פוליטיים עשויים להצדיק חריגה מהדרישה המקורית לפרסם את ההצעה 48 שעות מראש, אך כעת יש למסור אותה לחברי המזכירות במהירות.

לפי הדיווחים, נתניהו טרם הכריע סופית בזהות כל המשוריינים. עד כה פורסמו בין היתר שמותיהם של אורן דוברונסקי, גדעון סער, חיים כץ וישראל כ"ץ, וגם ח"כ מישל בוסקילה צפוי לקבל שריון במסגרת ההסכם עם תקווה חדשה. בין השמות הנוספים שנשקלים נמצאים עו"ד דוד פטר, חוקר בפורום קהלת, ופרופ' קרן אסייג.

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בליכוד מעריכים כי נתניהו ביקש מלכתחילה לדחות את ההכרעה לרגע האחרון, אך במקביל מופעל עליו לחץ מצד שרים ובני משפחתו לבחור מועמדים המזוהים באופן מובהק עם הימין. מחר, המועד האחרון להגשת הרשימות, צפויים להתפרסם השמות הסופיים.