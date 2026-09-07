בכיר בפת"ח: לא ניתן לקיים בחירות ברשות בנובמבר

מבזקים נוספים
אאוץ': הארי ומייגן קיוו להתקבל בחיבוק - המלך שיגר מכתב והעמיד אותם במקום
המלך צ'ארלס שיגר היום מכתב רשמי, בו הבהיר כי התארים המלכותיים אינם חוזרים לבני הזוג ששבו לאחרונה לבריטניה | הדברים המלאים וההשפלה הכואבת (בעולם)ישראל גראדווהל
נער בן 14 נפצע באורח בינוני בתאונת אופניים חשמליים בעכו
נער בן 14 נפצע הערב (21:20) במהלך רכיבה על אופניים חשמליים ברחוב דוד רמז בעכו. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני, עם חבלות בפנים ובגפיים.קובי רוזן
בריטניה מחשבת מחדש את יחסיה עם ישראל: גל סנקציות חדש בדרך
בריטניה צפויה להכריז על החרפה משמעותית במדיניותה כלפי ישראל | מדובר בחקיקה חריפה כלפי ההתנחלויות (בארץ)אריה רוזן
פרצו למבנה ועקרו מזוזות: העירייה ניסתה לפנות בית ספר חרדי בניגוד לחוק | צפו
עיריית חיפה ניסתה בשעה האחרונה לפנות בית ספר חרדי של תלמידות שכונת נו"ש בניגוד לחוק | שוטרים שהוזעקו למקום הורו להם להסתלק מהמקום (בארץ)קובי ישראל
מהפכה בבנקאות: צ'קים דחויים יופקדו ישירות מהנייד
החל מהשבוע הבא יוכלו הלקוחות להפקיד צ'קים דחויים עד סכום של מאה אלף שקל ולטווח של עד שלושה עשר חודשים ישירות דרך אפליקציות הבנקים, ולחסוך מעתה הגעה פיזית לסניפים ועמלות מיותרות (חדשות)בני סולומון
מתן כהנא במסר לגנץ: ״מפלגות שלא מגיעות לשישה מנדטים, שיפרשו״
ח״כ מתן כהנא מבהיר כי רשימת ״ישר!״ סגורה, ומשגר מסר למפלגותיהם של בני גנץ ועופר וינטר: ״או שיתאחדו או שיפרשו״ | על השותפות עם החרדים: ״נשאף להקים ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר״ | ועל סערת עצרת הרב עובדיה: ״ראוי שתהיה עצרת שמכבדת את זכרו ואינה פוליטית״ (בארץ)קובי ישראל
פתח מפלגה חדשה: הטריק של גביר שהוסיף לו מימון של מיליוני שקלים
בן גביר רשם מפלגה נוספת במסגרת רשימתו לכנסת, במהלך שיאפשר למפלגתו לקבל מימון נוסף מקופת המדינה | המפלגה, שנקראת "ארץ ישראל שלנו", נרשמה על שמם של השר יצחק וסרלאוף וח"כ יצחק קרויזר (בארץ)כיכר השבת