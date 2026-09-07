בכיר בפת"ח: לא ניתן לקיים בחירות ברשות בנובמבר

החל מהשבוע הבא יוכלו הלקוחות להפקיד צ'קים דחויים עד סכום של מאה אלף שקל ולטווח של עד שלושה עשר חודשים ישירות דרך אפליקציות הבנקים, ולחסוך מעתה הגעה פיזית לסניפים ועמלות מיותרות (חדשות)

בני סולומון