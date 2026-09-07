מהפכה בבנקאות: צ'קים דחויים יופקדו ישירות מהנייד

מאות אלפי אזרחים בישראל יכולים להפסיק לרוץ לסניפי הבנק רק כדי להפקיד צ'ק דחוי. בנק ישראל הודיע על השקת שירות דיגיטלי חדשני שמאפשר הפקדת צ'קים דחויים ישירות מהסמארטפון, צעד שצפוי לחולל מהפכה במערכת הבנקאית ולחסוך זמן יקר ללקוחות.

השירות החדש צפוי להיות זמין בהדרגה כבר בשבועות הקרובים ברוב הבנקים בישראל, ביניהם בנק הפועלים, לאומי, דיסקונט, מרכנתיל, מזרחי טפחות, הקבוצה הבינלאומית, בנק יהב, וואן זירו ודואר פיננסים. על פי בנק ישראל, השירות צפוי להגיע לבשלות מלאה במהלך חודש אוקטובר.

השירות החדש מאפשר להפקיד באפליקציה צ'קים הנושאים את הסימונים "קרוס" ו"למוטב בלבד", בכפוף למספר תנאים: תקרת סכום של עד 100 אלף שקל להפקדה בודדת, וטווח זמן של צ'קים דחויים לתקופה של עד 13 חודשים קדימה. צילום הצ'ק יישמר במערכות הבנק ויוצג לפירעון במועד הנקוב באופן אוטומטי לחלוטין.

עד כה, מי שביקש להפקיד צ'קים דחויים נאלץ להגיע לסניף פיזית לצורך הפקדה למשמרת, ואף לספוג תשלום עמלות מיותרות לבנק. השירות החדש מבטל את הצורך בכך ומאפשר ניהול מלא של התשלומים העתידיים בלחיצת כפתור אחת.

הנתונים של בנק ישראל מלמדים על הצורך הקריטי במהלך: רק בשנת 2025 הסתכם היקף הפעילות בצ'קים בכ-640 מיליארד שקל, המהווים כ-5% מסך היקפי הפעילות באמצעי התשלום המרכזיים במשק. נתונים אלה מעידים על כך שהצ'קים ממשיכים להיות אמצעי תשלום משמעותי, במיוחד בקרב בעלי עסקים ועצמאים.