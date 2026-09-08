אירופה מאבדת אמון: הולנד הבריחה 86 טונות זהב

מבזקים נוספים
אלישע מדן, הלוחם שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו, שוריין בליכוד
ראש הממשלה החליט לשריין את אלישע מדן במקום ה-11 ברשימת הליכוד • מדן נפצע אנושות בבית חאנון ואיבד את שתי רגליו, ארבעה מחבריו נפלו באותו קרב | סיפור השיקום שהפך לסמל של עוצמה ונחישות (פוליטי מדיני)דוד הכהן
אלישע מדן, הלוחם שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו, שוריין בליכוד
ראש הממשלה החליט לשריין את אלישע מדן במקום ה-11 ברשימת הליכוד • מדן נפצע אנושות בבית חאנון ואיבד את שתי רגליו, ארבעה מחבריו נפלו באותו קרב | סיפור השיקום שהפך לסמל של עוצמה ונחישות (פוליטי מדיני)דוד הכהן
לאחר שהבחורים נחסמו מלטוס לתשרי; האדמו"ר הודיע על מסע חיזוק בארץ
בשיחת התעוררות מיוחדת שקיים ממעונו בארה"ב, הודיע האדמו"ר מבאבוב 45 על כוונתו להגיע לארץ הקודש במהלך החורף | הביקור מגיע בעקבות גזירת הגיוס והעובדה שבחורים רבים אינם יכולים לטוס לתשרי | במרכז המסע: שבת התעלות מרכזית | כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים
רשימת ש"ס לכנסת ה-26: כל הח"כים נשארים - ושני שמות חדשים שהצטרפו
מועצת חכמי התורה חתמה על הרכב הרשימה • כל חברי הכנסת המכהנים ממשיכים לקדנציה נוספת • סא"ל במיל' דרור עמוס ויוסף אלנתנוב - הפנים החדשות | הרשימה תוגש היום לוועדת הבחירות (חרדים)ישי כהן
סיים חמישי: הרץ הזוכה סחט את הלימון 11 פעמים ברצף
הוא לא הסתפק במדליה: הרץ החובב מצא דרך יצירתית במיוחד להפוך את ההישג שלו לעסק מניב (חדשות בעולם)דני שפיץ
בְּמוֹצָאֵי מְנוּחָה קִדַּמְנוּךָ תְּחִלָּה | סליחות ראשונות בחצה"ק ויז'ניץ
גלריה מאמירת הסליחות במוצאי שבת קודש בצל האדמו״ר מויז'ניץ | האדמו"ר ירד לפני התיבה עטוף בטלית ירושה מאביו, הרה"ק בעל ה'ישועות משה' זי"ע | לאחר הסליחות שוררו ניגוני קודש בהשתפכות הנפש ובהתעוררות לקראת הימים הנוראים (חסידים)חיים רוזנבוים
"מי יודע אם נהיה בעולם הזה": הבכי הנסער של הפוסק שהרעיד את בית שמש
המונים נהרו במוצאי שבת האחרון, לאמירת הסליחות בצל קודשו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך | טרם אמירת הסליחות עורר הפוסק את הציבור במשא חיזוק מצמרר על האסונות והפחד מיום הדין • "כל כך הרבה טרגדיות פקדו אותנו, איך העם לא יחרדו?!" | תיעוד וסיקור (חרדים)חיים רוזנבוים
רוכב אופניים חשמליים נפגע מאוטובוס סמוך לנעלה
גבר כבן 30 נפגע הבוקר (06:53) מאוטובוס בעת שרכב על אופניים חשמליים סמוך לנעלה במרחב איילון. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.קובי רוזן