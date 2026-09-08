המונים נהרו במוצאי שבת האחרון, לאמירת הסליחות בצל קודשו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך | טרם אמירת הסליחות עורר הפוסק את הציבור במשא חיזוק מצמרר על האסונות והפחד מיום הדין • "כל כך הרבה טרגדיות פקדו אותנו, איך העם לא יחרדו?!" | תיעוד וסיקור (חרדים)

חיים רוזנבוים