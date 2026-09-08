מבזקים נוספים
אלישע מדן, הלוחם שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו, שוריין בליכוד
ראש הממשלה החליט לשריין את אלישע מדן במקום ה-11 ברשימת הליכוד • מדן נפצע אנושות בבית חאנון ואיבד את שתי רגליו, ארבעה מחבריו נפלו באותו קרב | סיפור השיקום שהפך לסמל של עוצמה ונחישות (פוליטי מדיני)דוד הכהן
לאחר שהבחורים נחסמו מלטוס לתשרי; האדמו"ר הודיע על מסע חיזוק בארץ
בשיחת התעוררות מיוחדת שקיים ממעונו בארה"ב, הודיע האדמו"ר מבאבוב 45 על כוונתו להגיע לארץ הקודש במהלך החורף | הביקור מגיע בעקבות גזירת הגיוס והעובדה שבחורים רבים אינם יכולים לטוס לתשרי | במרכז המסע: שבת התעלות מרכזית | כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים
אירופה מאבדת אמון: הולנד הבריחה 86 טונות זהב
שבר עמוק באמון בממשל האמריקאי: הבנק המרכזי של הולנד חשף כי העביר בחשאי 86 טונות זהב מארצות הברית ומקנדה אל כספות הבנק של אנגליה בלונדון, על רקע המתיחות הגלובלית המחמירה בכל העולם (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
רשימת ש"ס לכנסת ה-26: כל הח"כים נשארים - ושני שמות חדשים שהצטרפו
מועצת חכמי התורה חתמה על הרכב הרשימה • כל חברי הכנסת המכהנים ממשיכים לקדנציה נוספת • סא"ל במיל' דרור עמוס ויוסף אלנתנוב - הפנים החדשות | הרשימה תוגש היום לוועדת הבחירות (חרדים)ישי כהן
סיים חמישי: הרץ הזוכה סחט את הלימון 11 פעמים ברצף
הוא לא הסתפק במדליה: הרץ החובב מצא דרך יצירתית במיוחד להפוך את ההישג שלו לעסק מניב (חדשות בעולם)דני שפיץ
בְּמוֹצָאֵי מְנוּחָה קִדַּמְנוּךָ תְּחִלָּה | סליחות ראשונות בחצה"ק ויז'ניץ
גלריה מאמירת הסליחות במוצאי שבת קודש בצל האדמו״ר מויז'ניץ | האדמו"ר ירד לפני התיבה עטוף בטלית ירושה מאביו, הרה"ק בעל ה'ישועות משה' זי"ע | לאחר הסליחות שוררו ניגוני קודש בהשתפכות הנפש ובהתעוררות לקראת הימים הנוראים (חסידים)חיים רוזנבוים
"מי יודע אם נהיה בעולם הזה": הבכי הנסער של הפוסק שהרעיד את בית שמש
המונים נהרו במוצאי שבת האחרון, לאמירת הסליחות בצל קודשו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך | טרם אמירת הסליחות עורר הפוסק את הציבור במשא חיזוק מצמרר על האסונות והפחד מיום הדין • "כל כך הרבה טרגדיות פקדו אותנו, איך העם לא יחרדו?!" | תיעוד וסיקור (חרדים)חיים רוזנבוים
רוכב אופניים חשמליים נפגע מאוטובוס סמוך לנעלה
גבר כבן 30 נפגע הבוקר (06:53) מאוטובוס בעת שרכב על אופניים חשמליים סמוך לנעלה במרחב איילון. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.קובי רוזן