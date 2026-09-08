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מבזקכיכר השבת

מתקפה חריפה מאוד על ממדאני והשוואה חמורה: "פוגע בי שהוא מגיע"

סערה פוליטית וציבורית עזה מסעירה את ניו יורק לקראת יום הזיכרון לאסון התאומים: ראש העיר המיתולוגי רודי ג'וליאני, המושל לשעבר ג'ורג' פטאקי וכמעט מאה אלף אזרחים בעצומה מקוונת קוראים לראש העיר הנוכחי, זוהראן ממדאני, שלא להגיע לטקסי הזיכרון | מנגד, המושלת קתי הוקול מגבה את ממדאני, ובלשכתו מבהירים כי הוא יגיע כמתוכנן (אקטואלי)

צילום: צילום: שאטרסטוק
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